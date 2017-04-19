СК обвиняет двух украинских военных в артобстрелах Донбасса

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в организации применения запрещенных средств и методов ведения войны еще двум украинским военнослужащим Сергею Заболотному и Олегу Громадскому, которые проводили артиллерийские обстрелы мирного населения в Донбассе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, части 1 статьи 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командиру 58 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины полковнику Сергею Заболотному и командиру 16 отдельного мотопехотного батальона 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковнику Олегу Громадскому», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2016 году, находясь в районе Авдеевки, Заболотный вступил в сговор с Громадским и другими неустановленными лицами из числа военнослужащих, направленный на использование артиллерийских орудий неизбирательного характера для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии.

«Фактически обвиняемые выступили организаторами преступления, так как их должностное положение командиров как раз позволяло влиять и принимать решение об использовании артиллерийского вооружения.

Они также вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и другие лица из числа военнослужащих бригады, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц минобороны Украины и национальной гвардии Украины, неоднократно организовывали прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 миллиметров объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая.

«В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома и тяжелое ранение получил местный житель. Это преступление совершено общеопасным способом, и в период обстрелов опасности подвергались жизни других гражданских лиц, проживающих поблизости», — добавила Петренко.

Читайте также: «Лысое чмо!»: Украинского политолога Ковтуна жестко осадили на российском ТВ