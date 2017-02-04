Ситуация в Сирии: ключ к возрождению лежит в песках Дэйр-эз-Зора

Рано ставить крест на сирийской экономике. Потенциал страны базируется на довольно устойчивом основании – нефтяные месторождения. По оценкам специалистов, Сирия занимает четвертое место среди нефтегазодобывающих стран ближневосточного региона. Поэтому не стоит ждать, пока армия зачистит страну от террористов. Пора заняться восстановлением производства там, где их больше нет.

Давайте разберем более подробно этот вопрос. Для начала определимся, в каком состоянии находится промышленность и производство в Сирии.

Эксперт по энергетике Усама Монахид из ближневосточного «Карнеги-центра» сообщил, что до начала гражданской войны на территории Сирии норвежские специалисты разведали крупнейшие месторождения газа, а запасы нефти в Сирии тогда оценивались в 2,5 миллиарда баррелей.

Немаловажно, что нефтяные и газовые месторождения сосредоточены на востоке и северо-востоке страны, будучи соединены трубопроводами с Дамаском, Хомсом и Алеппо. В 2010 году уровень нефтедобычи составлял 386 тысяч баррелей в день. Естественно, после начала войны и захвата месторождений исламистами уровень нефтедобычи упал.

Официально в Сирии добывают 20 тысяч баррелей в день, пока террористы контролируют нефтеносные районы страны. Но ведь можно добывать нефть и в территориальных водах. Норвежцы на шельфе обнаружили 14 огромных нефтяных бассейнов, четыре из которых – это крупнейшие месторождения на участке от ливанской границы до сирийского города Баниас.

Конкурент Саудовской Аравии по нефтедобыче

Пожалуй, не стоит забывать об этом, особенно, если вспомнить, что саудиты принимали участие в финансировании и обучении радикалов, воюющих затем на сирийской земле против правительственных войск. Убрать конкурента? Это не просто повод, но жизненная необходимость.

Аналитики из US Geological Survey оценили неразведанные запасы морского месторождения «Джабаль Нафти» на границе Сирии и Ливана, в объеме от 3 до 17 миллиардов баррелей «черного золота».

За такие запасы не только стоит побороться, но и страну порвать в клочья. В мирное время Сирия сравнялась бы с передовыми странами мира, просто за счет инвестиций в геологоразведку и нефтедобычи на уровне Кувейта и Саудовской Аравии. Прибавьте к ним уже доказанные газовые запасы (284 миллиарда кубометров) и горючих сланцев (50 миллиардов тонн).

Ликвидация террористов как старт к возрождению страны

Остается одна проблема: ИГИЛ и прочие террористические группировки, оккупировавшие нефтяные месторождения. Контрабанда нефти позволяет им выживать и вербовать сторонников, закупать оружие и не сдавать позиции. Поэтому сирийской армии необходимо продолжать продвижение широким фронтом в сторону Пальмиры, последовательно зачищая боевиков.

Безопасность — вот залог притока иностранных инвестиций в Сирию. Трудность в том, что взять под контроль Дейр эз-Зор сложно из-за близости иракской границы, откуда боевики получают поддержку и оружие. Но зато можно начать восстанавливать крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, простаивающие из-за захвата месторождений повстанцами. Они пострадали незначительно и дело лишь за рабочими руками.

Квалифицированные специалисты в Сирии еще остались, так что, есть, кому вспомнить профессиональные навыки. Следующим этапом пойдет взятие под контроль Дамаска ведущих нефтяных регионов страны.

Поэтапное возрождение Сирии уже началось. Осталось лишь закрепить результат и правильно распределить силы. Безработицу можно будет свести на нет, беженцы начнут возвращаться на родину, инвесторы проявят интерес. Главное, это вопрос обеспечения безопасности, чтобы террористы больше не смогли захватить ни одну провинцию в Сирии. Остальное дело времени.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/17047/-