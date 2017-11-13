Сирия: Российские военные в провинции Хомс (ФОТО)

Российский Центр по примирению враждующих сторон провел гуманитарную акцию в провинции Хомс.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

Мероприятия, связанные с доставкой мирному населению Сирии гуманитарной помощи от России, стали неотъемлемой частью повседневной деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон. Практически каждый день граждане пострадавших от войны населенных пунктов получают необходимые для них продовольствие и медикаменты, а вместе с тем и надежду на новое светлое будущее.

В населенный пункт Шараклия провинции Хомс военнослужащими Центра примирения доставлено 500 пакетов с продовольствием. Общая масса выданных продуктов питания составила 1,7 т.

Специалистами Медицинского отряда специального назначения организовано оказание медицинской помощи жителям города. В ноябре 2016 года единственный медицинский пункт Шараклии был полностью уничтожен террористами.

Поэтому помощь российских военных медиков пришлась кстати, было осмотрено 38 человек. Этого недостаточно для того, чтобы решить проблему города, однако, Центром примирения совместно с органами местного самоуправления ведется активная работа по восстановлению нефункционирующего медицинского учреждения. На данный момент спланирована реставрация здания, после окончания которой в больницу будет завезено новое медицинское оборудование.

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