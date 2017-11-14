Сирийский опыт: ВС РФ получили первую партию бронебульдозеров (ФОТО)

В инженерные подразделения Российской армии поступила первая партия бронированных бульдозеров, разработанных и выпущенных на Челябинском тракторном заводе (ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» входит в корпорацию «Уралвагонзавод»).

По имеющейся информации, личный состав в ближайшее время начнет ее освоение.

При создании данной техники всецело учтен сирийский опыт. В ходе военного конфликта на Ближнем Востоке стало ясно, что кроме инженерных машин на дорогих и тяжелых танковых шасси существует острая необходимость обеспечить войска простыми и дешевыми бульдозерами, которые для защиты личного состава оборудовали броней.

В условиях Сирии такие машины встречаются очень часто, причем на всех участках фронта борьбы с международным терроризмом.

Учитывая опыт военных конфликтов, российские оборонщики также занялись созданием подобной техники. Челябинский тракторный завод предложил вариант «панцирного» бульдозера Б12. Машина получила бронированную капсулу рабочего места водителя, защищенный капот и бак с топливом.

Благодаря этим нововведениям, гусеничной машине не страшны пули и осколки. Это позволит существенно снизить потери личного состава и более эффективно выполнять боевые задачи.

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