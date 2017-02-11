Сирийские войска и ВКС России освободили самый укреплённый форпост ИГИЛ под Эль-Бабом

Сирийская армия при поддержке ВКС России освободила населенный пункт Тадеф, являвшийся наиболее укрепленным форпостом ИГИЛ на подступах к Эль-Бабу.

Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ходе боевых действий были уничтожены почти 700 террористов, два танка, четыре БМП, восемнадцать автомобилей с тяжелым вооружением, семь минометов, шесть «джихадмобилей».

Также была полностью взята под контроль дорога на Ракку, при помощи которой снабжались оружием террористы в Эль-Бабе.

В результате наступления армия Сирии вышла на согласованную с Турцией линию разграничения со Свободной сирийской армией.

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