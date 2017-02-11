Сирийские войска при поддержке российских ВКС освободили населенный пункт Тадеф — наиболее укрепленный форпорт боевиков группировки ДАИШ (запрещена в России) на подступах к городу Эль-Баб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

В ходе боевых действий сирийская армия уничтожила более 650 террористов и полностью взяла под контроль дорогу, по которой снабжались боевики в Эль-Бабе.

Как отмечает Минобороны, сирийские правительственные войска вышли на согласованную с Турцией линию разграничения со Свободной сирийской армией.