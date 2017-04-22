Сирийская армия отбила у террористов еще один город в провинции Хама

Сирийская армия установила свой контроль над городом Тибат Аль-Имам на севере провинции Хама, нанеся серьезные потери в живой силе «Джебхат Ан-Нусре» и связанным с ней группировкам. Об этом в субботу 22 апреля сообщает агентство SANA, ссылась на источник в военном командовании.

По сообщению источника, армейские подразделения во взаимодействии с силами союзников провели интенсивные контртеррористические операции, значительно расширив зону своего контроля в городе и его окрестностях. Сотни членов бандформирований ликвидированы, еще большее количество было ранено, множество террористов взято в плен. Среди убитых опознаны боевики из Саудовской Аравии, Туниса, Турции и Индонезии.

Разгромлены 2 склада с боеприпасами, 6 танков, бронетранспортер и более 70 автомобилей, некоторые были оснащены пулеметами. Военнослужащими захвачены танк, десять 120-миллиметровых пушек, четыре ракетные установки, три «адские пушки» (для запуска газовых баллонов), два миномета калибра 82 мм, два миномета калибра 50 мм, три пулемета ДШК, а также большое количество личного оружия и комплектов военной формы.