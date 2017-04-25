SIPRI: Падение цен на нефть заставило все страны кроме России снизить оборонные расходы

Резкое падение цен на нефть и последующие экономические проблемы заставили многие страны-экспортеры нефти сократить военные расходы в прошлом году.

Самое крупное снижение оборонных расходов произошло в Саудовской Аравии — расходы снизились на $25,8 млрд, сообщил Стокгольмский международный научно-исследовательский институт по проблемам мира (SIPRI) в своем ежегодном докладе.

В 2016 году военные расходы в Северной Америке выросли впервые с 2010 года, расходы в Западной Европе росли уже второй год подряд, тем не менее, многие нефтезависимые экономики вынуждены были снизить военный бюджет на фоне падения нефтяных доходов, отмечают эксперты SIPRI.

Наибольший процент сокращения военных расходов, связанных с падением нефтяных доходов, был отмечен в падающей экономике Венесуэлы — 56%, в Южном Судане, раздираемом гражданской войной, 54%, в Азербайджане — 36%, Ираке — 36%, Саудовской Аравии — 30%. Нефтедобывающие страны, включая Анголу, Эквадор, Казахстан, Мексику, Оман, Перу также вынуждены были сократить военные расходы, говорится в докладе SIPRI.

13 из 15 стран с наибольшим снижением военных расходов в 2016 году являются экспортерами нефти, согласно данным Института.

«Падение доходов от нефти и связанные с ним экономические проблемы заставили многие страны-экспортеры нефти сократить военные расходы», — отметил Нан Тиан, исследователь из SIPRI.

Между тем, США пока лидируют в списке стран с самыми высокими годовыми военными расходами. Военные расходы США выросли на 1,7% в год до $611 млрд в 2016 году. Китай занял второе место — рост расходов составил 5,4%, до $215 млрд, а Россия была третьей страной, ее военные расходы выросли на 5,9% до $69 200 млн в прошлом году.

Саудовская Аравия — страна, по своим военным расходам занявшая третье место в 2015 году — заняла четвертое место по этим показателям в 2016 году, после того, как ее расходы упали на 30% до $63 700 млн, «несмотря на ее дальнейшее участие в региональных войнах», — заявил SIPRI.

Страны-экспортеры нефти, а именно — Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия — пошли против этой тенденции и продолжили свои планы расходов в прошлом году, так как они были лучше подготовлены к шоку цен на нефть, по данным SIPRI.

Почувствовав последствия аварии цен на нефть, Саудовская Аравия не только сократила военные расходы, она также стремится заморозить ряд многомиллиардных проектов.