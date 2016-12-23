Синяя птица: 2 сезон, последний, финальный — 7 выпуск от 25.12.16 покажу на канале Россия 1

Синяя птица: 2 сезон, финальный 7 выпуск, смотреть анонс онлайн. Существует такое изречение, возникшее в древности: «Чему-нибудь человека нельзя научить, ему только можно помочь это обнаружить внутри себя». В полной мере раскрыть заложенные внутри себя таланты маленьким участникам шоу «Синяя птица» помогают организаторы этого проекта. Дорогого стоит собрать большое количество одаренных ребят в одном месте. Не только друзья и родные болели за участников. За них переживали также тысячи поклонников, у которых появились свои кумиры среди маленьких участников этого шоу. В это воскресенье зрители смогут увидеть финал проекта, который последние месяцы выходил в эфире канала «Россия 1».

Фанаты конкурса смогут увидеть на сцене «Синей птицы» 20 участников, которые смогли пробиться в финал. Уже записано 6 программ этого проекта. Главным призом для людей, кто попадет в финал, станет выступление с известными в нашей стране музыкантами, а также артистами.

Синяя птица: 2 сезон, финальный 7 выпуск, смотреть анонс онлайн. Участники финала этого шоу смогут выступить на одной сцене с известными личностями нашей эстрады, которых знают по всей стране. Они дают гастроли в разных городах России, собирая полные залы на крупных площадках. Дуэты на сцене с участниками шоу составят Евгений Евтушенко, Александра Пахмутова, а также Игорь Бутман и Сергей Гармаш.

Сергей Гармаш высказался, что все люди, которые смотрят выпуски этого проекта, безусловно, получат удовольствие. Кроме того, каждый человек становится лучше, когда наблюдает за теми талантами, которые показывают маленькие участники. По его словам, любой человек, который следит за этим проектом, постепенно становится лучше.

Синяя птица: 2 сезон, финальный 7 выпуск, смотреть анонс онлайн. Ростислав Мудрицкий, который является участником этого конкурса, заявил, что ему запомнился джаз-бэнд «Синяя птица», которой формировался по ходу первого тура и финала. Он рассказал, что из участников в результате возник новый музыкальный коллектив.

Конечно же, условностью является выбор единственного победителя в этом проекте. Однако все участники, которые уже прошли в финал, могут считать себя победителями, поскольку они уже получили приглашение для участия в других проектах и фестивалях. Верой в чудо для многих является проект «Синяя птица». А для некоторых он является хорошим способом проверить свои возможности. Для Геры Аристовой этот проект является настоящим чудом, поскольку участвуя в нём, она получила возможность спеть на сцене вместе с солистом Мариинского театра. Девушка по этому поводу высказалась, что для неё это настоящий адреналин и она счастлива.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7885-sinyaya-ptica-2-sezon-posledniy-finalnyy-7-vypusk-ot-251216-pokazhu-na-kanale-rossiya-1.html