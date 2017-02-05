Синяя лента как новый символ либералов? — о манипулировании поведением толпы вокруг Исаакиевского собора

Общественная жизнь Санкт-Петербурга в наступившем году была взбудоражена новостью о передаче Исаакиевского собора, являющегося в настоящее время музеем, Русской православной церкви.

Это событие повлекло проведение массовых акций противников и сторонников анонсированной передачи, решение о которой принял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В субботу, 28 января, на Марсовом поле Партия Роста и партия Парнас под эгидой встречи граждан с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга привели около двух тысяч человек, выступающих против перехода собора в собственность церкви.

Мы постараемся осветить это мероприятие, абстрагировавшись от вопросов, связанных непосредственно с передачей храма РПЦ. Исаакий является одним из главных символов города на Неве и воспринимается значительным количеством петербуржцев именно как светский объект: музей, памятник архитектуры, свидетельство блокады Ленинграда. Поэтому, на наш взгляд, вопрос его юридической принадлежности следует решать путем проведения опроса жителей города. В спорах и массовых акциях вокруг его передачи особый интерес вызывает поведение либеральной оппозиции.

Итак, начать следует с того, что инициатором проведения митинга выступил депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский. Его инициатива была поддержана лидерами Партии Роста Максимом Резником и Оксаной Дмитриевой и сопредседателем партии Парнас Андреем Пивоваровым. В разрешении на проведение митинга Вишневскому было отказано по причине того, что в это время на Марсовом поле уже было запланировано и согласовано выступление Народно-освободительного движения (НОД). В связи с этим оппозиция приняла решение провести митинг в формате встречи с депутатами, что предполагает отсутствие у ее участников атрибутики, символики, флагов и звукоусиливающей аппаратуры.

Накануне мероприятия Максим Резник призвал всех, кто придет на место встречи, прикрепить к своей одежде синюю ленту в знак того, что они солидарны со всеми противниками передачи храма церкви. Ленты выдавались на подходе к эпицентру событий волонтерами. Они представлялись членами общественного движения, выступающего против инициативы губернатора, и свою политическую принадлежность не озвучивали даже после прямого вопроса о ней.

Открыл встречу с депутатами господин Вишневский, произнеся достаточно конкретную и аргументированную речь касательно судьбы Исаакия и его перспективах. Далее слово у Бориса Лазаревича взяла бывшая член партии Справедливая Россия, а сейчас одна из основателей и лидеров Партии Роста Оксана Дмитриева. Ее речь стала переломным моментом в ходе акции: после общих фраз, перечисления проблем и противоречий, связанных с поводом, по которому все собрались, госпожа Дмитриева попросила поднять руки тех, чьи предки защищали Ленинград и в частности Исаакиевский собор от фашистов.

Естественно, руки подняли практически все, кто присутствовал и слышал ее просьбу. Однако далее она скомандовала не опускать руки и произнесла буквально следующее: «Наши предки защитили Ленинград от фашистов, от нацистов, а мы защитим от людей, которые эти же принципы тоже хотят внедрить в нашу жизнь, в нашу страну». Нельзя однозначно сказать, кого имела в виду Оксана Генриховна, однако намек более чем понятный и шокирующий.

Выступавший спустя несколько минут Андрей Пивоваров развеял все сомнения относительно смысла речи госпожи Дмитриевой, озвучив призыв требовать от власти снятия Георгия Полтавченко с поста губернатора. В качестве причин были названы: «рост цен на проезд в общественном транспорте», «отсутствие самостоятельности в принятии политических решений», сомнения в легитимности избрания главы города (ни много, ни мало), ряд других событий в жизни Петербурга, имевших общественный резонанс. «С этого момента мы начинаем кампанию за отставку губернатора Полтавченко!» — заявил Пивоваров.

Вся активная часть мероприятия заняла от силы минут сорок. Что имеем в итоге? Люди, пришедшие обсудить вопрос юридической принадлежности храма и памятника культуры мирового значения, прикрепив к своей одежде синие ленты, поднимают руки во время призывов либералов к смещению губернатора и их заявлений о том, что у власти находятся фашисты. Все это под съемку телекамер и летающего над толпой дрона. Не покидало ощущение, что где-то поблизости вот-вот начнут раздавать печенье! К счастью — не раздавали.

Резюмируя, можно сказать, что после затишья с момента окончания сентябрьских выборов оппозиционные силы — как представленные в Мариинском дворце, так и те, кто провально выступил на выборах — вновь активизировали свою деятельность. Неприятный осадок от этой активизации связан с тем, что вожди либеральных движений для получения политических дивидендов воспользовались абсолютно неполитическим поводом.

Принадлежность Исаакиевского собора волнует людей вне зависимости от их партийных и, как ни странно, религиозных предпочтений. Либеральный актив сознательно игнорирует этот факт, отчего их действия выглядят искусственно, а сами они со своими призывами и лозунгами на такого рода мероприятиях смотрятся неуместно.

Если выбор оппозицией повода вызывает неприятный осадок, то выбранные ими способы взаимодействия с пришедшими гражданами рождают тревожные аллюзии. Внедрение в массы атрибутики в виде, например, пестрых лент, прикрепленных к одежде, манипулирование поведением толпы путем озвучивания команд поднять руки, попытки завести толпу речевками и общая тенденция на агитацию к деструктивным действиям, а не к диалогу с властью дают поводы задуматься о более глобальных целях господ Резника, Вишневского, Пивоварова и госпожи Дмитриевой.

Обнадеживает в данном случае не слишком активная реакция народа на их призывы, которая, однако, не дает права на то, чтобы относиться к подобной деятельности оппозиции несерьезно.

Петр Царев, westvoices