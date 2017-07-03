СИМВОЛЫ И СМЫСЛЫ НОВОРОССИЙСКОЙ ПАССИОНАРНОСТИ

Мой фейсбук напомнил только что о событиях двухлетней давности, когда в Крыму гостила Великая княгиня с сыном. Событие оценивалось одной из ветвей консервативной аналитики как «точка сборки».

В отличие от известного символического жеста Поклонской, в Донбассе намечается альтернативная идея консолидации страны, направленная на усиление «Изборской левой». Само это движение довольно разнородно, и фигура Захара Прилепина, пытающегося объединить вокруг этой идеи поп-, рок- и другие субкультуры, формирует существенно иной тезаурусный набор.





Субстратная основа события, набирающего в регионе силу и мощь, таким образом, остаётся неоднородной. Крым и Новороссия имеют тут существенные отличия, мало того, даже внутри последней не всё вполне идентично. Двуглавый орёл под короной Российской империи спорит здесь с пятиконечной красной звездой, символом интернационала. А между тем, с учётом глобальных раскладов, альтернативы Русскому миру для нас не просматривается. Вот только как найти последнему достойный символ? Когда шло состязание за государственную символику республики, я лелеял надежду, что эмблема «изборцев» будет участвовать в этом конкурсе. Полагаю, что время ещё не ушло, и под этим новым символом — летящим журавлём-стерхом, расправившим крылья поверх демографического креста России, могут объединиться не только Донецкая и Луганская республики, но и другие регионы Русского мира.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110499/19327/-