Россия 

СИМВОЛЫ И СМЫСЛЫ НОВОРОССИЙСКОЙ ПАССИОНАРНОСТИ

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Мой фейсбук напомнил только что о событиях двухлетней давности, когда в Крыму гостила Великая княгиня с сыном. Событие оценивалось одной из ветвей консервативной аналитики как «точка сборки».

 

В отличие от известного символического жеста Поклонской, в Донбассе намечается альтернативная идея консолидации страны, направленная на усиление «Изборской левой». Само это движение довольно разнородно, и фигура Захара Прилепина, пытающегося объединить вокруг этой идеи поп-, рок- и другие субкультуры, формирует существенно иной тезаурусный набор.


Субстратная основа события, набирающего в регионе силу и мощь, таким образом, остаётся неоднородной. Крым и Новороссия имеют тут существенные отличия, мало того, даже внутри последней не всё вполне идентично. Двуглавый орёл под короной Российской империи спорит здесь с пятиконечной красной звездой, символом интернационала.

 

А между тем, с учётом глобальных раскладов, альтернативы Русскому миру для нас не просматривается. Вот только как найти последнему достойный символ? Когда шло состязание за государственную символику республики, я лелеял надежду, что эмблема «изборцев» будет участвовать в этом конкурсе.

 

Полагаю, что время ещё не ушло, и под этим новым символом — летящим журавлём-стерхом, расправившим крылья поверх демографического креста России, могут объединиться не только Донецкая и Луганская республики, но и другие регионы Русского мира.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110499/19327/-

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