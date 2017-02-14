Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня один из символов Мариуполя, памятник сталевару на въезде в город, украинские националисты нарядили в вышиванку.

Они называют это подарком для мариупольцев к 120-летию Мариупольского комбината имени Ильича.

«Наш сталевар, и наш комбинат в целом, не только стоит на страже укрощенного металла, но и стоит на границе между огнем и миром, олицетворяет собой флагмана металлургии Украины — комбинат им. Ильича. Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом», — заявил один из организаторов «акции».

Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. Весь процесс занял около часа. Шить вышиванку заставили одно из швейных предприятий города.

Напомним, что в 2014 году националисты нарисовали узор украинской вышиванки на груди памятника сталевару.