Украина 

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО)

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Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Сегодня один из символов Мариуполя, памятник сталевару на въезде в город, украинские националисты нарядили в вышиванку.

Они называют это подарком для мариупольцев к 120-летию Мариупольского комбината имени Ильича.

«Наш сталевар, и наш комбинат в целом, не только стоит на страже укрощенного металла, но и стоит на границе между огнем и миром, олицетворяет собой флагмана металлургии Украины — комбинат им. Ильича. Сталевар в вышиванке символизирует, что он работает не только на благо экономики нашей страны, но и является истинным патриотом», — заявил один из организаторов «акции».

Наряжали скульптуру с помощью вышки и закрепляли веревками. Весь процесс занял около часа. Шить вышиванку заставили одно из швейных предприятий города.

Напомним, что в 2014 году националисты нарисовали узор украинской вышиванки на груди памятника сталевару.

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Символ советского трудового Мариуполя одели в вышиванку (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487046463

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