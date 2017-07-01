Силы ПВО ВС ДНР сбили украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат Украины. Об этом сегодня сообщает ДАН, ссылаясь на замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

«Отмечается применение украинской стороной БПЛА для корректировки огня артиллерии при обстрелах населенных пунктов Республики. Один из таких беспилотных средств после пересечения линии соприкосновения был сбит силами противовоздушной обороны ВС ДНР. В связи с этим в наши руки попали уникальные съемки с украинского беспилотника», — сказал замком.

По словам Басурина, в распоряжение республиканского командования попали видеозаписи пролета БПЛА над позициями тяжелых вооружений украинских подразделений в непосредственной близости к линии фронта.

Ранее командование ДНР неоднократно сообщало о применении украинской стороной беспилотных летательных аппаратов в разведывательных целях. Между тем, согласно пункту 7 минского Меморандума от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотных средств Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.