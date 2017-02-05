«Сильнейшая армия Европы» переходит на шведский стол

Украинскую армию переведут на «шведский стол по стандартам НАТО». Однако, на Украине уже опасаются, что в украинских реалиях всё обернется валом хищений.

Об успешном завершении эксперимента по внедрению «шведского стола» в Национальной академии Сухопутных войск во Львове и на Западной военно-морской базе в Одессе доложил министр обороны Степан Полторак. Теперь опыт будет распространен на 25 воинских частей. По словам министра, все солдаты ВСУ получат «салаты, йогурты, соки» к 2020 году.

Начальник продовольственной службы Национальной академии майор Юрий Слезко горячо поддержал министра и рассказал, что во Львове «ежедневно солдаты имели на выбор салаты из свежих овощей, фрукты, в том числе и экзотические, а также несколько вариантов первых и вторых блюд из мяса, рыбы и птицы».

Между тем, эксперты указывают на то, что в условиях «непобедимой коррупции» в ВСУ питание солдат с переходом на «шведский стол» может только ухудшиться.

Ранее солдат кормили согласно требованиям Постановления Кабмина № 426 «О нормах питания военнослужащих ВСУ». Документ включал достаточно жесткий перечень продуктов из 70–90 наименований, из которых в реальности использовались 40–45.

«В этих нормах нет множества разных продуктов, которые мы едим и пьем каждый день, например кофе и йогуртов», — рассказала один из идеологов «продовольственной реформы» в Минобороны Диана Петреня. По ее словам, в ходе эксперимента во Львове и Одессе удалось наработать каталог из 348 наименований «для приготовления куда более качественной еды».

После выхода за рамки эксперимента проконтролировать реальное количество и качество продуктов, особенно дорогостоящих, попадающих на солдатский стол, будет практически невозможно.

«Грубо говоря, солдату всегда смогут сказать: «Тебе просто не повезло. Не хватило йогурта, киви и т. п. Ешь, что осталось», — объясняет один из экспертов.

Армия Украины, которая до сих пор существует в большей части на средства, собранные так называемыми волонтерами и разнообразными фондами, может остаться без еды вообще.

Бездумная реформа, фактически отбрасывающая жесткие нормы продуктов на одного солдата, может оставить им выбор между сечкой и вчерашней сечкой с комбижиром.

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