Siemens «примет все меры», чтобы не допустить использования своих турбин в Крыму
Германская Siemens обещает не допустить использования своего энергооборудования в Крыму.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
«Siemens приняла все возможные юридические меры и примет оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования. Например, она не будет осуществлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии. Мы будем продолжать в полной мере сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами», — сказано в заявлении Siemens.
Ранее Рейтер сообщал со ссылкой на источники о том, что Россия поставила турбины для электростанции, произведенные Siemens, в Крым, несмотря на санкции Европейского союза, запрещающие поставлять на полуостров энергетические технологии.
В «Технопромэкспорте» 6 июля рассказали, что купили четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке и модернизировали установки силами российских заводов и инжиниринговых компаний.
«У нас нет достоверных доказательств того, что наши турбины действительно были поставлены в Крым. Однако мы серьезно относимся к этим сообщениям и создали целевую группу для расследования вопроса, которая работает над разъяснением фактов.
Если бы были какие-либо смены маршрутов недавно приобретенных турбин (с перенаправлением — прим. ред.) в Крым, это было бы явным нарушением договорных соглашений. Siemens неоднократно предупреждал своих клиентов, что работает в соответствии со всеми ограничениями экспортного контроля», — цитирует агентство компанию.
«Технопромэкспорт» планировал для строительства энергообъектов в Крыму поставить установки на базе газовых турбин класса Е, производимые иранской компанией MAPNA. Соответствующие технические решения были изначально заложены в проект. Однако стороны не достигли взаимопонимания по некоторым техническим и коммерческим вопросам и контракт заключен не был, отмечала российская компания.
В настоящее время оформлена вся необходимая документация и зарегистрирована декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза. Это решение позволило минимизировать сроки реализации строительства ТЭС, говорилось в сообщении.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499415178