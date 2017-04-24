Россия 

Шведы не верят в российскую угрозу (ВИДЕО)

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Шведы не верят в российскую угрозу (ВИДЕО) | Русская весна

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен и глава Минобороны страны Петер Хультквист посетили остров Готланд, куда летом прибудет новая боевая группа для укрепления уже имеющегося контингента.

Хультквист отметил, что такие меры являются сигналом в том числе и в адрес России. Многие в Швеции со скепсисом отнеслись к такому заявлению министра. Глава аналитического центра RightOn.net в беседе с RT отметил, что власти страны стремятся отвлечь жителей от внутренних проблем.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492976029

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