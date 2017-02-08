Шварценеггер сыграл Виталия Калоева, фильм выходит в апреле

Актер Арнольд Шварценеггер анонсировал выход в прокат фильма «Последствия» («Aftermath»), в котором он сыграл жителя Северной Осетии Виталия Калоева. Предполагается, что в мировой прокат картина выйдет 7 апреля.

Напомним, в июле 2002 года над Боденским озером в Германии произошло столкновение двух самолетов. В результате трагедии погиб 71 человек, из них 49 детей. Виталий Калоев потерял тогда жену и двоих детей.

Фильм основан на реальных событиях. По сюжету, не дождавшись суда, герой решает сам наказать виновника трагедии — авиадиспетчера, допустившего столкновение самолетов.

Калоев «в целом не против самого фильма». «Совершенно без разницы и то, как меня сыграет Арнольд Шварценеггер», — цитирует его «Российская газета». «Важно другое: чтобы события расследования авиакатастрофы были отражены в фильме так, как происходили в реальности. В соответствии с материалами уголовного дела», — сказал он.