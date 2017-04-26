Штаб «АТО» сообщил о «тяжелых потерях»
За прошедшие сутки ВСУ понесли значительные потери на Донбассе. В штабе «АТО» сообщили о трех погибших и пяти раненых «освободителях».
«За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибли 3 украинских военных, 5 получили ранения. Эти тяжелые потери украинские войска понесли преимущественно на донецком направлении», — признал спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко.
Отметим, что вечером 25 апреля, как сообщала «Русская Весна», штаб «АТО» сообщал о двух погибших и четырёх раненых.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493207624