Штаб «АТО» докладывает о новых и новых потерях

Судя по просочившимся в официальные сообщения данные, потери украинские оккупанты несут серьезные: ведь то, что в подобных пресс-релизах называют «одним погибшим», на деле спустя время превращается в «забитые морги и больницы» Днепропетровска и Харькова в истеричных сообщениях «волонтеров».

Обстоятельства гибели украинских военных штаб «АТО» описывает так: «Обстрел опорного пункта одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задания у Авдеевки. На этом направлении противник использует 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

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Исходя из информации, обнародованной пресс-центром «АТО», боестолкновения локализованы в районе шахты «Бутовка», поселках Верхнеторецкое и Луганское, Зайцево и Пески.

Как сообщала «Русская Весна», в поселке Зайцево сегодня ночью огнем ВСУ был ранен мирный житель.