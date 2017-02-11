Шпионский спутник США заинтересовался главной базой ВМФ России на Балтике

Спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз» дважды совершил пролет над главной базой Балтийского флота России в городе Балтийске.

Как передает «Интерфакс», спутник Национального управления военно-космической разведки США в ходе очередного витка также пролетел и над Донбассом.

Кроме того, 10 февраля совершил подлет к границам России на Балтике стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W.

Воздушный шпион с бортовым номером 62–4138 и позывным SHAM75, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в ходе кругового 7-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

За последние несколько месяцев США резко усилили интенсивность полетов своих разведывательных самолетов у границ России. Они активничают на Балтике, а также около побережья Крыма.

Читайте также: Путин: Отношения России и США сильно деградировали, их надо восстанавливать

Кроме того, возросла воздушная разведка со стороны авиации США российских баз в Сирии и местах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье.