Шоу «Игра» 24.12.16: «Россия 1» покажет театрализованное представление с Николаем Басковым

«Игра» с Николаем Басковым 24.12.16, смотреть онлайн анонс. В преддверии Нового года российские телеканалы радуют зрителей различными новогодними премьерами. Шикарный подарок преподнесет поклонникам музыки 24 декабря канал «Россия 1». Зрители смогут увидеть шоу-программу Николая Баскова, которая называется «Игра». Включив телевизор для того чтобы посмотреть эту программу, зрителей ожидает театрализованное представление, в котором главным героем будет Николай Басков.

Мероприятие пройдет в Государственном кремлевском дворце, на сцене которого были воссозданы оригинальные декорации. Для каждого номера были сшиты несколько экземпляров уникальных костюмов. Вообще же больших сольных концертов в Москве Басков не давал уже довольно давно. Делалось это для того чтобы все силы были сконцентрированы на подготовке грандиозной шоу-программы «Игра». Около 2 млн. евро составил бюджет постановки.

«Игра» с Николаем Басковым 24.12.16, смотреть онлайн анонс. Многие звезды отечественной эстрады оказались на шоу, чтобы поздравить народного артиста. Среди приглашенных гостей оказались Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте. Кроме них лицезреть программы Николая пришли Анна Семенович, Алла Пугачёва и Максим Галкин. Среди гостей на шоу оказалась Игорь Крутой и Иосиф Пригожин. Выступая на сцене Кремлевского дворца, золотой голос России исполнил для зрителей самые популярные песни, а отдельные композиции спел в дуэте с коллегами по сцене. Костюмированными представлениями певец всегда покорил публику, но при этом она отличалась невероятным размахом.

«Игра» с Николаем Басковым 24.12.16, смотреть онлайн анонс. Зрителей, пришедших на шоу-программу, Басков удивил своим невероятным появлением. Он въехал на сцену в колеснице. Гости, которые оказались на концерте Баскова, были довольны увиденным. Настоящим праздником души назвала этот шоу Любовь Успенская. Ани Лорак, которая также присутствовала на шоу, отметила, что концерт получился фееричным, и с этим она поздравила Баскова. Екатерина Варнава, которая известна как участница проекта Comedy Woman, отметила, что ей понравилось, что все, кто присутствовал на шоу, остались довольны.

Стоит напомнить, что в эфире канала «Россия 1» шоу-программа Баскова будет показана 24 декабря в 17:25.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7922-shou-igra-241216-rossiya-1-pokazhet-teatralizovannoe-predstavlenie-s-nikolaem-baskovym.html