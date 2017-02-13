Шоканутая гайдаровщина

Всегда поражался удивительной способности политиков перекрашиваться, изменять идеалы. Первый Президент РФ Борис Ельцин – член Политбюро ЦК КПСС – преобразился из коммуниста в капиталиста.Егор Гайдар, экономист-политэконом, редактор журнала «Коммунист», перевоплотился в хулителя социализма и клянется в любви к капитализму.В горбачевскую перестройку коридоры власти Москвы и Ленинграда заполнили иностранные (в основном американские) засланцы, целью которых было осуществить государственный переворот и уничтожить могущественный Советский Союз, который тормозил мировое развитие капитализма и обнажал язвы буржуазного общества, в котором господствовало всевластие денег, получение прибыли любой ценой.Для России именитые в то время буржуазные экономисты, в том числе нобелевские лауреаты, разработали научную теорию шоковой терапии. Нашли команду «мальчиков в розовых штанишках», среди которых были А. Чубайс, А. Шохин, А. Нечаев, С. Шахрай, Г. Бурбулис, С. Игнатов, Е. Ясин, П. Грачев, П. Авен, С. Глазьев, А. Улюкаев, А. Козырев и др. Возглавил этих «мальчиков» Е. Гайдар. Они были первыми из властной команды в новой России.Январь 1992 г. начался шоковой терапией, были отпущены цены, уровень которых должна была установить «костлявая рука рынка».

Шоковые девять месяцев 1992 г.

Я не буду описывать гримасы и несправедливости шоковой терапии в России. Во всех бывших соцстранах почти одновременно на смену социализму пришел капитализм. Но такого шокового безобразия, как в нашей стране, нигде не было. Прибавим к этому хитроумную чубайсовскую чековую приватизацию.

Вместо обещанных двух автомобилей «Волга» граждане России (кроме новоявленных олигархов) получили в лучшем случае бутылку водки (при продаже своего приватизационного чека), в худшем – десяток акций чековых фондов, которые вскоре превратились в пустышки после исчезновения этих фондов.

Никогда не забуду увещевания Ельцина–Гайдара, что через ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ установятся рыночные цены и вся Россия начнет жить в новых демократических условиях, все граждане обретут свободу, освободятся от пут социализма, займутся бизнесом и заживут в свое удовольствие. Но через ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ Ельцин устроил перевыборы премьер-министра, на которых «победил» В. Черномырдин, так как народ за ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ настолько взбунтовался, что Ельцину было необходимо заменить предводителя «мальчиков в розовых штанишках», но сохранить их костяк в правительстве.

Черномырдин прославился своими афоризмами типа «не чешите руки в карманах» и созданием сверхмонополии «Газпром», которая стала государством в государстве и таковым остается до сих пор.

Почти все гайдаровцы сегодня живы-здоровы. И почти все сегодня занимают значительные посты. Только бывший министр иностранных дел Андрей Козырев сбежал в Америку, а бывший советник премьер-министра Гайдара Алексей Улюкаев с браслетом на ногах ждет своей участи в условиях домашнего ареста.

На смену шоканутых гайдаровцев первого «призыва» в правительство и в Кремль пришли НЕОгайдаровцы: С. Кириенко, Д. Медведев, А. Кудрин, И. Хакамада, Я. Уринсон, М. Касьянов, Г. Греф, А. Шаповальянц, А. Кох, Э. Набиуллина, И. Шувалов, А. Дворкович. М. Абызов, О. Голодец, М. Топилин, Д. Мантуров, В. Христенко, Т. Голикова и другие, перечисление которых может занять целую страницу.

Еще два шока – в 1998 и 2014 гг.

Когда говорят о шоковой терапии, то обычно имеют в виду шок, учиненный Гайдаром в 1992 г., но было еще по меньшей мере ДВА ШОКА:

кириенковский шоковый дефолт в 1998 г., устроенный, кстати, на пустом месте (его не должно было быть!), чтобы вторично изъять у народа сбережения;

медведевский валютный шок в 2014 г., устроенный тоже на пустом месте (его тоже не должно было быть!), чтобы обесценить рублевые накопления граждан, снизить реальную пенсию и доходы населения.

Все три перечисленных шока привели к невероятной девальвации российского рубля: в конце 1991 г. 1 доллар стоил 56 копеек, в конце 2014 г. 1 доллар стоил около 70 рублей, правда, сегодня рубль немного укрепился ($1 ≈ 60 руб.).

Но как бы то ни было, российская валюта за 25 лет обесценилась в 100–120 раз. Такое безобразие произошло только в России благодаря шоканутым гайдаровцам.

За этот же период стоимость барреля нефти: в 1991 г. – около $10, до 2008-го поднялась до 140$, в конце 2008 г. упала до $40, затем снова подъем до $100–110, в 2014-м снизилась почти до $50, в начале 2016 г. снизилась еще – до $30. Уже полгода держится на уровне $45–55.

То есть за этот же период (с 1991 г.) стоимость барреля нефти возрастала в 10–15 раз, на порядок меньше, чем рост национальной валюты. Поэтому говорить о неразрывной связи стоимости нефти и курса рубля НЕ ПРИХОДИТСЯ.

Системный кризис гайдаровщины и ее последователей

Гайдаровский форум ясно обозначил, что гайдаровщина и ее НЕОгайдаровцы в правительстве и в Кремле находятся в системном кризисе. Либеральные идеи, пронизывающие всю Конституцию, потерпели сокрушительное фиаско.

В первой статье Конституции РФ торжественно провозглашается: «Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления».

ЗВУЧИТ НАБАТНО!

Однако шоканутая ельцино-гайдаровщина с первых дней шоковой терапии 1992 г. и последующим расстрелом Белого дома и разгоном Верховного Совета в октябре 1993 г. показала свое истинное, вовсе НЕ демократическое лицо.

Недаром нынешняя власть ругала и продолжает ругать американские выборы за их демократию.

Казалась бы, на юбилейном Гайдаровском форуме (25-летие новой России и 5-й форум) необходимо было подвести итоги. Но это, естественно, не сделано. Хотя итоги известны.

Построен капитализм, дружественный только сверхбогатым и тем немногим, которые научились воровать. И это неуклонно осуществляется все 25 лет. Теперь, говорят НЕОгайдаровцы, нужно создавать капитализм, дружественный бедным слоям населения. На это, говорят они, понадобится как минимум 15 лет, а возможно, и все 25 лет.

Ждите, граждане. Ждите!

Здесь уместно раскрыть основные признаки шоковой терапии, которые имели место ВСЕ 25 ЛЕТ и продолжаются сегодня.

1. Неимоверный взлет цен и их последовательный рост. Мне было смешно, когда Росстат и правительство усмотрели в середине 2016 г. падение цен в течение недели на 0,1% и активно трезвонили, что это ростки выхода из кризиса. Но ростки сразу же увяли.

2. Резкое расслоение общества, во многом превышающее допустимые пределы даже в недоразвитых капстранах.

3. Всемерное сдерживание денежной массы М2, не допускающее роста сбережений даже среднеобеспеченных слоев населения.

4. Одномоментное, но периодически инициируемое ограбление народа, изъятие у него трудом нажитых накоплений:

1992 г. – все нажитые в СССР накопления, хранимые на сберкнижках, СГОРЕЛИ;

1998 г. – дефолт, когда деньги, нажитые в первые годы рынка, аналогично СГОРЕЛИ в новоявленной банковской сфере;

2014 г. – имитация финансового кризиса из-за якобы падения барреля нефти. Итог близкий к первым двум шокам – сбережения скукожились более чем в 2 раза.

5. Резкая девальвация национальной валюты в вышеназванные годы. Шоковые игры с рублем и невероятным преклонением перед долларом.

6. Скачкообразное, опять-таки периодическое, изъятие общенародной государственной собственности и передача ее очень узкому клану лиц, приближенных к власти, а также передел частной собственности при вхождении в этот клан новых лиц.

Гайдаровская паутина

В Конституции РФ (статья 3) установлено: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Вчитываясь в эту витиеватую формулировку, я вопросительно задумался. Почему употреблено слово «народ», которое не подразумевает каждого конкретного человека? Почему не упоминается гражданское общество и ГРАЖДАНИН?

Народ не может быть носителем суверенитета, поскольку это функция и полномочия государства российского. Как сочетается народ и власть? Что означает «источник» власти, в каком «источнике» находится власть народа?

Возможно, я неправ, но я понял, что «источником» являются ЛИБЕРАЛИЗМ и пауки-либералы, которые вместо «неодушевленного народа» олицетворяют и осуществляют свою власть через органы государственной власти (Кремль, правительство, Федеральное собрание, судебная система) и через «полусоветские» органы местного самоуправления, полномочия которых урезаны до чиновничьего бумаготворчества. И чиновников, живущих за счет гражданского общества и налогов граждан, расплодилось за 25 лет до 3 млн человек (а по некоторым оценкам – до 5 млн человек).

Вот и создалась многомиллионная паутина во главе с ВЕРХОВНЫМИ пауками. То, что мы называем единой государственной вертикалью власти.

Ельцино-гайдаровцы и НЕОгайдаровцы – это ПАУКИ, которые последовательно 25 лет опутывали густой паутиной все сферы жизни в России, высасывали и продолжают высасывать из нашей страны все национальные богатства.

Красиво звучащая медведевщина

На Гайдаровских форумах обсуждаются основные итоги прошедшего года и задачи (тенденции) предстоящего года и ближайшего будущего.

Приведу сообщение ТАСС от 12 января 2017 г. о начавшемся Гайдаровском форуме: «Риск технологического отставания становится главным вызовом для российской экономики и для правительства, которое должно адаптировать систему государственного управления к «космическим» скоростям современной цифровой экономики, – заявил председатель правительства Дмитрий Медведев. – Он подчеркнул, что реформировать экономику в период низких цен на нефть нужно взвешенно и аккуратно, избегая «тирании» экспертов, навязывающих универсальные рецепты».

Думаю, что «космическую» бессмысленность этой фразы можно было бы не комментировать, если бы она относилась к выступлению Хирурга (байкера А. Залдостанова, предводителя «Ночных волков»), который в байкерском одеянии просил правительство оказать ему денежную поддержку… Но когда я прочел стенограмму форума, я понял бессмысленность выступления Д. Медведева, который просил у присутствующих на форуме засланцев-иностранцев всемерную их поддержку и одобрения действий российского правительства. Как и Хирург, правительство получило и поддержку, и одобрение…

Характеризуя прошедший, 2016 г., Д. Медведев отметил: «На фоне глобального кризиса ситуация в России по формальным признакам выглядит достаточно стабильной. Экономика растет, конечно, не высокими темпами, но все же как-то растет. Бюджет сегодня сбалансирован, государственный долг и безработица – невелики, инфляция, имея в виду наши подходы к этому вопросу, находится под контролем».

Вчитываясь в такую констатацию сегодняшней экономики России, я подумал, что председатель правительства видит итоги доверенной ему экономики, находясь на Луне или, может быть, еще дальше – на Марсе.

О будущем России Д. Медведев сообщил следующее: «Повышение качества труда и обеспечение профессионального роста – это необходимое условие решения задачи по созданию до 2020 года 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Впервые об этом сказано было, напомню, Президентом России. Мы должны из страны дорогого, но зачастую некачественного и неэффективного труда стать страной высокого коэффициента полезного действия. В этом смысле нам нужно обеспечить и гибкость рынка труда и трудового законодательства, повысить мобильность и качество трудовых ресурсов».

Это что же получается? Население, граждане нашей страны «зачастую работают некачественно и неэффективно с низким КПД»? Первый раз слышу такое мнение о нашем трудолюбивом народе.

Д. Медведев сформулировал основную задачу: «Правительству следует сфокусироваться на принципиальном изменении предпринимательской среды, ее качества. Основная задача – создать условия ведения бизнеса в России, или, как сейчас модно говорить, национальную российскую юрисдикцию комфортной и конкурентоспособной, снять инфраструктурные и институциональные ограничения для деловой активности, создать эффективную систему стимулов для инвестирования в реальный сектор, в инновационные проекты и в региональное развитие».

Позволительно спросить: а что делало правительство в течение 25 лет? Получается, по Медведеву, что условия для бизнеса в России еще не созданы, что эффективной системы стимулов еще нет. Как же мы тогда живем и существуем при якобы низком КПД нашего народа?

Не могу не привести еще одно очень знаменательное рассуждение Д. Медведева: «Еще один вопрос, который напрямую влияет на качество бизнес-среды, – это обеспечение более эффективной работы инфраструктурных монополистов. Мы тарифы заморозили, в самых ближайших планах – внедрение системы общественного контроля за издержками инфраструктурных монополий, процедур ценового и технологического аудита, раскрытие информации о закупках и обсуждение их инвестиционных программ».

Важным итогом шоковой терапии было создание монополий и олигополий. Теперь оказывается, что они неэффективные, их цены и технологии не подвергались аудиту, им позволили не «раскрывать» информацию, их проекты в том же правительстве не обсуждались. Проблема монопольной структуры российской экономики является серьезным препятствием для развития среднего и малого предпринимательства.

Бухгалтерская кудриномика

Финансист и бухгалтер (но не экономист) А. Кудрин выступил на форуме с основным докладом от НЕОгайдаровцев. Ведущие на форуме презентовали доклад А. Кудрина как основу стратегического развития России на ближайшие 15–20 лет. Эту, с позволения сказать, стратегию готовили специалисты ЦСР в содружестве с Центробанком и кабмином.

Что же услышала наша страна из уст Кудрина?

«Основные проблемы «накопившиеся на сегодня» – это низкое качество госуправления». Об этом также говорил еще один ярый последователь гайдаровщины – Герман Греф.

А кто мешал или мешает поднять качество и эффективность госуправления? Тем более что в начале XXI века Греф и Кудрин предлагали программу развития России на 10 лет, которая ни на йоту не была осуществлена.

А. Кудрин: «Если ничего не предпринять сейчас, то даже инерционный сценарий не сможет вывести нашу экономику на рост даже в долгосрочной перспективе. Надо всем быть более смелыми, готовыми идти на радикальные реформы в самых разных сферах. Тем более что Росстат фиксирует демографический тренд на снижение числа трудоспособного населения».

Красиво сказано! Но где же радикальные реформы? Почему они тормозятся? Почему в правительстве нет «смелых героев»? И наконец, почему снижается число трудоспособного населения, если народ хочет работать?

А вот апофеоз выступления А. Кудрина: «Нашей стране очень сложно инвестировать в будущее».

Еще бы, если НЕОгайдаровцы инвестируют в Европу и Америку и укрывают инвестиции в офшорах!!!

«Прогноз ЦСР исходит из условий увеличения пенсионного возраста трудоспособного населения. Мы предлагаем повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65».

Здесь комментарии напрашиваются сами собой. Если сегодня даже в 50 лет трудно найти работу, то как найти работу в 60 лет и выше? Значит, А. Кудрин и ЦСР допускают, что будет расти теневая безработица и т.д. и т.п.

Далее Кудрин повторил многие тезисы доклада Д. Медведева о росте доли экспорта несырьевых товаров, о реформировании судебной системы, о независимом арбитраже, о кадровой реформе, о появлении новых профессий, переквалификации кадров, о том, что инфляция должна оставаться на уровне не выше 4%, о выходе на среднемировые уровни экономического роста.

И тогда, по словам Кудрина, к 2025 г. получится удвоить показатели ВВП.

«У нас высокое доверие к президенту, но если мы посмотрим на доверие к таким институтам, как парламент, полиция, отдельные министерства, – оно заметно ниже, меньше – 30, 25, а то и 15%. При таком низком доверии к основным институтам власти очень трудно проводить реформы», – сказал в заключение А. Кудрин.

Думаю, что доверие народа к Кудрину, ЦСР, Центробанку, премьер-министру, его замам Шувалову, Дворковичу, Голодец и вовсе запредельно низкое. Остается гадать, почему Кремль доверяет НЕОгайдаровцам и поручает именно им писать стратегию развития.

* * *

Красной нитью во многих выступлениях вице-премьеров, министров, руководителя Центробанка РФ и Центра стратегических разработок (А. Кудрина) рассматривалась проблема повышения возраста выхода на пенсию, размеров пенсии, индексации пенсий, механизма расчета размера пенсий. В этом вопросе было полное единодушие в том, что возраст выхода на пенсию надо однозначно повышать, но механизмы повышения предлагаются разные: быстрые и не очень быстрые, постепенные.

О подоходном налоге и пенсиях в Америке

Хотя Д. Медведев на форуме категорически отверг необходимость введения в ближайшие годы прогрессивной системы изъятия подоходного налога, тем не менее на форуме этот вопрос неоднократно возникал. Предлагались разные подходы к установлению прогрессивной шкалы подоходного налога.

Но почему, допустим, только прогрессивной, а не прогрессивно-регрессивной, как это было в Америке, когда до годового заработка в 1 млн долларов шкала была прогрессивная, а свыше 1 млн долларов регрессивная. Это стимулировало получить за год доход свыше миллиона, что способствовало в целом по Америке значительному росту предложения, такого, которое население охотно потребляло. Для доходов свыше 1 млн долларов устанавливалась регрессивная шкала, что, в свою очередь, стимулировало рост предприятий малого и среднего бизнеса, а также рост численности среднего класса.

Также при установлении шкалы подоходного налога важна налоговая база. В России таковой является заработок конкретного работника за месяц. Это не лучший вариант. В той же Америке налоговой базой является годовой заработок всех работающих и иждивенцев в конкретной отдельно взятой семье, разделенный на членов всей семьи, включая детей и, в частности, неработающую мать, ухаживающую за детьми.

Не менее любопытны периодичность и порядок оплаты подоходного налога. В Америке периодичность составляет год, но можно платить авансом в течение года. В марте в каждую семью приходит налоговый инспектор, который на компьютере показывает общую сумму начисленного подоходного налога за вычетом уплаченных в течение года авансовых платежей, просматривает документы на иждивенцев в семье, делит на численность семьи и выписывает чек, который надо оплатить в течение месяца.

Добавим, что в Америке законом установлена почасовая оплата всех категорий работников, зарплата выдается еженедельно (в пятницу) в виде чека (оплата деньгами запрещена) с учетом количества отработанных часов за неделю.

Я лично видел описанные выше действия налогового инспектора в одной из американских семей. Меня заинтересовала одна фраза налогового инспектора о том, что в течение года работающая жена заплатила в пенсионный фонд (такой-то) энную сумму и что эта сумма вошла в общие доходы семьи. Хозяин семьи пояснил, что его супруга 30% своего заработка переводит