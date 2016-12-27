Шок: в Мариуполе женщина с ножом и крысами захватила троллейбус (ФОТО)

26 декабря около 9 утра в Мариуполе неизвестная женщина ворвалась в троллейбус, угрожая ножом пассажирам.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, одновременно на пульт «102» поступило 11 вызовов от пассажиров троллейбуса. Все они заявили, что неизвестная женщина в неадекватном состоянии угрожает им ножом.

Сотрудники патрульной полиции прибыли на место. Они попытались применить меры психологического воздействия и уговорить женщину бросить нож, но это не помогло. Мариупольчанка спрятала нож за спину, но продолжала выкрикивать угрозы.

Патрульным удалось отобрать нож, после чего была вызвана бригада «скорой помощи».

Как удалось узнать, мариупольчанке 37 лет и она не состоит на психиатрическом учете. Мать женщины наотрез отказалась от госпитализации ее дочери в психиатрическую клинику. По украинскому законодательству, принудительное освидетельствование и госпитализация запрещены.

Как сообщают очевидцы, женщина зашла в троллейбус в домашнем халате и пальто. В руках ее находилась клетка с тремя крысами. После того, как женщину обезоружили, крысы отправились вместе с ней в карете «скорой помощи».