Украина 

Шок: украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья (ФОТО)

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Шок: украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья (ФОТО) | Русская весна

В Нежине Черниговской области на детском турнире по вольной борьбе выступила местная поп-дива без нижнего белья.

Пользователи соцсетей теряются в догадках, кто допустил певицу в откровенном наряде на детское мероприятие.

«Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Кто пригласил к детям в таком наряде, очень интересно», — заявил автор публикации в соцсети Facebook Alex Mann. 

До сих пор неясно, кто спровоцировал местечковый казус, но защитники певицы яростно доказывают, что женщина надела белье, но оно «не сразу заметно».

«Похоже что все ослепли? Трусы на ней есть! И вполне даже нормальный вид для этой профессии!» — яростно заявил один из комментаторов. 

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Шок: украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья (ФОТО) | Русская весна

Шок: украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493651045

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