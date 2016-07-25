ШОК: на заседании Рады нардеп распространял в Сети порнографию (ФОТО, ВИДЕО)

Издание «Голос Народа» опубликовало видео, в котором народный депутат Вячеслав Константиновский, на заседании Верховной Рады 16 июня, во время обсуждения одного из законопроектов касательно судебной системы занимается просмотром и распространением по интернету порнографических материалов.

Народный депутат Вячеслав Константиновский был избран по 220 одномандатному округу от партии «Народный Фронт». Википедия называет его мультимиллионером.

«Изменения в законодательстве относительно легализации порно в нашей стране могло создать уникальные условия для инвестиций и переезда подобного рода бизнесов к нам из других стран (где это запрещено, например в России). Надеемся, Вячеслав Константиновский станет инициатором таких изменений в Закон, дабы не только он, а и все украинцы могли свободно смотреть, снимать и распространять клубничку», — отметили в издании.