Украина 

ШОК: на заседании Рады нардеп распространял в Сети порнографию (ФОТО, ВИДЕО)

1 Комментарий
ШОК: на заседании Рады нардеп распространял в Сети порнографию (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Издание «Голос Народа» опубликовало видео, в котором народный депутат Вячеслав Константиновский, на заседании Верховной Рады 16 июня, во время обсуждения одного из законопроектов касательно судебной системы занимается просмотром и распространением по интернету порнографических материалов.

Народный депутат Вячеслав Константиновский был избран по 220 одномандатному округу от партии «Народный Фронт». Википедия называет его мультимиллионером.

«Изменения в законодательстве относительно легализации порно в нашей стране могло создать уникальные условия для инвестиций и переезда подобного рода бизнесов к нам из других стран (где это запрещено, например в России). Надеемся, Вячеслав Константиновский станет инициатором таких изменений в Закон, дабы не только он, а и все украинцы могли свободно смотреть, снимать и распространять клубничку», — отметили в издании.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1469392599

Другие новости:

nw3634_1491913443

ВАЖНО: Еще одна ТЭС на Украине остановлена из-за нехватки угля

0
d4p4y4_1486769043

Типичная Украина: Cлужащие Нацполиции Киева присвоили 10 млн из премий полицейских

0
0r88gp_1466786403

На Украине упал вертолет (ВИДЕО)

0

One thought on “ШОК: на заседании Рады нардеп распространял в Сети порнографию (ФОТО, ВИДЕО)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *