Шойгу: операция по освобождению Алеппо завершена
Операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Министр обороны доложил президенту о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.
«Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», — сказал глава Минобороны.
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Президент, в свою очередь, назвал освобождение Алеппо важнейшим шагом на пути нормализации ситуации в Сирии и регионе в целом, отметил решающее участие в этой операции российских военных.
«Освобождение Алеппо от радикальных элементов является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии, и я надеюсь, в регионе в целом. И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих», — сказал Путин на встрече с Шойгу.
Президент попросил передать российским военным в Сирии «наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу». Он поблагодарил также Минобороны и руководство Генштаба за работу.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482486466