Шойгу обойдется без США, или Почему освобождение Алеппо означает победу России

Понравится ли новый кремлёвский план Ближнему Востоку? Определённая часть населения региона Россию принимает с прохладцей: мол, «сверхдержава» затеяла «войну с мусульманами». Что за план такой? А вот он вкратце: в стратегии Москвы Соединённым Штатам и их партнёрам места не отведено, потому как Запад не имеет ни знания ситуации «на земле», ни реального влияния в Сирии.

Публицисты в США открыто признают: российские победы в Сирии лишили Соединённые Штаты статуса единственной сверхдержавы, контролирующей Ближний Восток. Теперь с Россией придётся считаться. Вопрос в том, будет ли считаться Россия с США. Судя по последним заявлениям Шойгу, время, когда Москва внимала американским речам, прошло. По крайней мере, сирийский вопрос «на земле» будет разрешаться без указаний вашингтонского обкома.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что новый план по урегулированию кризиса в Сирии почти готов. Гарантами его должны выступить не американцы с их союзниками по коалиции, а Россия, Турция и Иран. Этот документ станет основой выполнения соглашения о прекращении огня в Сирии. Что касается возможного согласования плана с Западом, то об этом речь не идёт. По словам Шойгу, ни США, ни их партнёры не имеют влияния на ситуацию на земле. Работу в Сирии выполнила Россия, а не Америка.

В Алеппо российским силам удалось то, с чем не справились США, заявил генерал армии Сергей Шойгу на встрече с турецким коллегой Фикри Ышиком.

«Мы выполнили ту работу, которую нам долгие месяцы обещали выполнить наши коллеги из США: отделить умеренную оппозицию от террористов и боевиков», — цитирует Шойгу «Российская газета».

Отделение козлищ от агнцев было необходимо для того, чтобы затем приступить к борьбе с террористами. «Эта работа сейчас выполнена нашими общими усилиями, — пояснил министр обороны. — Фактически произошло отделение боевиков, которых мы большей частью уничтожили, от умеренной части оппозиции, которая по большей части эвакуирована из Алеппо в Идлиб и другие провинции».

Шойгу выразил надежду, что Турция поддержит Московскую декларацию о незамедлительных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса, предложенную Россией: «И тогда мы сможем выступить гарантами по дальнейшему урегулированию и выполнению соглашения о прекращении огня в Сирии».

Что касается западной коалиции, то её деятельность Шойгу подверг жесткой критике: «Все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США или их партнёрами, были обречены на провал. Никто из них не обладал реальным влиянием на ситуацию «на земле».

Таким образом, почти готовый план (вероятно, осталось лишь согласовать документ с Турцией) предусматривает некий сценарий дальнейших военных действий в Сирии при участии России, Ирана и Турции.

Что это за план?

Никаких подробностей, разумеется, нет. Новый план, вероятно, повторит план, изложенный в резолюции 2254 Совбеза ООН. Однако на сей раз, если верить Шойгу, участие Запада в «мероприятиях» не предусматривается.

Как сообщила «Газете.ру» Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований, эксперт Российского совета по международным делам, в общих чертах план урегулирования ситуации прописан в резолюции 2254 Совбеза ООН, принятой в начале 2016 года. То есть речь идёт о новых выборах в Сирии.

«В ходе контактов сторон будет определяться, какие это будут выборы: президентские, или парламентские, или и те и другие одновременно. Необходимо начать работу над проектом новой конституции. Новое по сравнению с резолюцией 2254 заключается в том, чтобы создать действенные механизмы для претворения этого плана в жизнь», — объяснила Супонина. При этом три государства — Турция, Иран, Россия, — выступают за сохранение территориальной целостности Сирии. Разумеется, на этом же настаивает и Дамаск: «Это то, чего хочет сирийское правительство. Да и мои контакты с представителями оппозиции свидетельствуют о том, что и та сторона очень сильно опасается раздела государства и хочет его сохранить в целости».

Есть также мнение экспертов касательно освобождения Алеппо: именно эта военная операция сыграла значительную роль в преддверии переговоров.

По словам Ирины Звягельской, старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН, последний этап штурма Алеппо сыграл здесь позитивную роль. «Турция внесла немалый вклад в вывод мирного населения из восточной части города. Интересы Москвы и Анкары в Сирии, конечно, не совпадают. Но есть тактические точки сближения, которые позволят развить на этом направлении позитивный диалог», — сказала она изданию.

«Сторонам, вероятно, удалось достичь взаимопонимания о том, что делать уход Асада предварительным условием на сирийских переговорах значит остановить дипломатический процесс, — предполагает Звягельская. — Нужно хотя бы вновь усадить за стол переговоров представителей оппозиции и официального Дамаска. Именно это и есть главная задача России, Турции и Ирана на ближайшее время».

Есть также мнение и о грядущем разделе Сирии на «сферы влияния».

Как считает руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев, говорить о близком прекращении кризиса в Сирии преждевременно, поскольку имеется «план по разделу Сирии на сферы влияния». По словам эксперта, туркам необходим север (они не желают допустить создания курдского территориального образования), России приходится контролировать объекты военной инфраструктуры, в том числе Тартус. Ну, а Иран, как и Россия, тоже заинтересован в сохранении Асада у власти. Или хотя бы в том, чтобы при следующем президенте страна сохранила лояльность Ирану.

Аналитики в США полагают, что так или иначе, а решать вопросы в Сирии будут уже не американцы с их партнёрами, а русские со своими союзниками. Время господства Америки на Ближнем Востоке безвозвратно ушло.

Ярослав Трофимов (Yaroslav Trofimov) в «The Wall Street Journal» отмечает, что с начала участия в сирийской войне в 2015 году Россия успешно доказала: статус Америки как единственной сверхдержавы на Ближнем Востоке приказал долго жить. Точку здесь поставила победа сил Асада при помощи РФ в Алеппо (в оригинале указывается на «падение Алеппо»).

Сирийский «подъём» сделал из Москвы «незаменимого и влиятельного» игрока в регионе. Стратегический удар коснулся не только США: в Европе, где политики паникуют из-за толп мигрантов, популярность методов Москвы в Сирии тоже растёт. Популистские партии «дружественно настроены» к президенту Владимиру Путину.

Правда, это не означает, что на Востоке все рады России. Скорее, наоборот. Как подчёркивает автор, убийство посла России в Турции в понедельник продемонстрировало «оборотную сторону» этого «головокружительного подъёма». Да, влияние Америки уменьшилось, да, Россия заняла место США на Ближнем Востоке. Однако местные силы рассматривают действия Кремля в регионе как атаку «чужой империалистической державы», развязавшей «войну с мусульманами и исламом».

Если антиамериканских протестов в регионе в последнее время не наблюдалось, то «на фоне агонии Алеппо десятки тысяч протестующих в этом месяце собрались у российских миссий». Протесты были в Стамбуле, Бейруте, докатились и до Кувейта. Лозунги означали одно: «Россия — враг ислама» («Russia is the enemy of Islam»). Турецкий полицейский, убивший посла Андрея Карлова в понедельник, тоже кричал, что мстит за «страдания Алеппо». Убийство этого дипломата, осуждённое турецким правительством, был, однако, встречено «с открытой радостью» арабскими социальными медиа и в лагерях палестинских беженцев», сообщает «The Wall Street Journal».

«Россию, безусловно, воспринимают как нового хулигана, объявившегося в окрестностях», — сказал Хасан Хасан (Hassan Hassan), сотрудник Института ближневосточной политики «Тахрир» в Вашингтоне.

По его мнению, реакция людей на участие России «в прореживании одного из самых почитаемых суннитских городов на Ближнем Востоке, а именно Алеппо», напоминает об оценке местным населением американской оккупации Ирака. И нужно лишь «проследить» за тем, как «славят убийцу российского посла по всему региону», чтобы получить представление о том, насколько «Россию презирает население».

Итогом «падения Алеппо» может стать поддержка в регионе джихадистских групп. Экстремизм, скорее всего, ударит и по Западу. Убийство 12 человек на ярмарке в Берлине — это уже звоночек. И всё же основной гнев джихадистов будет направлен на Россию. Коснётся «гнев» и турецкого президента Эрдогана, который налаживает сотрудничество с г-ном Путиным, а также с Ираном, по поводу будущего Сирии. Если прежде Анкара была одним из самых решительных противников режима Асада, то нынче смягчила позицию «в обмен на молчаливое согласие России на турецкую военную операцию против ИГИЛ* и курдских боевиков на севере Сирии». В итоге тот электорат, который в 2011 году поддерживал идеи Эрдогана касательно будущего Сирии без Асада, сегодня испытал глубокое разочарование.

Враждебно настроенное против России общественное мнение в Турции означает, что российские представители и миссии должны принять во внимание соображения безопасности — точно такие же, какие затрудняют работу американских дипломатов «в течение уже многих десятилетий», напоминает автор.

Что бы ни произошло дальше, региональные лидеры прекрасно понимают: Москва пришла на Ближний Восток, чтобы здесь остаться.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт сказал по этому поводу следующее: «Они хотели стать достаточно влиятельной силой, с которой нужно считаться до той степени, чтобы в регионе ничто не происходило без их согласия. И они в этом преуспели».

Именно эти соображения, добавим, и определили заявления министра Шойгу: урегулированием кризиса в Сирии «на земле» будут заниматься не Соединённые Штаты, а Россия в сотрудничестве с Ираном и Турцией (несмотря на расхождение в интересах, договорённости с Турцией всё же представляются возможными). Это означает одновременно фиксацию исторического момента «ухода» США с Ближнего Востока и «явления» в регионе России. Тем не менее, никто не говорит, что Кремлю политика на сирийской земле дастся легко: налицо неприятие российской экспансии, которое может стать причиной очередного вбухивания денег некоторыми местными монархиями в джихадизм.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

* Запрещенная в РФ террористическая организация