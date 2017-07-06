Шнуров вмешался в скандал из-за концерта Бабкиной

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал жителям Омска, что обязательно приедет в этот город с концертом — правда, в следующем году. Артист отреагировал на недовольство молодых омичей в связи с тем, что городские власти пригласили на День города Надежду Бабкину.

«В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали „Ленинград“. Но администрация, естественно, против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами!» — написал Шнуров в Instagram.

Омские подписчики артиста бурно встретили эту новость с восторгом. «Ура! Ждем очень! А то в Новосиб приходится ездить на ваш концерт!», «В основном, решения администрации у нас, в Омске, крайне не популярны… в том числе и в вопросах культуры. Приезжайте так, встретим и проводим в лучших сибирских традициях!» — отмечают комментаторы.

Как писал «Ридус», День города пройдет в Омске 5 августа. На празднике выступит Надежда Бабкина. В связи с недовольством на этот счет молоды омичей депутат заксобрания региона Вячеслав Стручаев обратился к мэру с просьбой отменить выступление артистки.

«Молодежь и без того бежит из депрессивного Омска, а выступление Бабкиной даже, наоборот, наведет омичей на мысль, что любой другой город в России будет куда современнее», — объяснил депутат.

Сама певица отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу. «Надежда Георгиевна никак не комментирует эту инициативу депутата, сейчас она готовит новую постановку „Омут любви“… В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей», — отметили в пресс-службе артистки.

К слову, директор департамента культуры Омска Владимир Шалак подтвердил, что Надежда Бабкина приедет на праздник. «Я ни перед кем никогда не оправдывался и оправдываться не собираюсь. Буду нести персональную ответственность. И еще раз заявляю: коллектив Бабкиной будет здесь», — приводит его слова портал «В Омске».

По мнению чиновника, концертные номера группы «Ленинград» не дотягивают до мероприятия такого уровня. «Вы что, матерщинников хотите? Никогда такого не будет… Я много лет работаю в культуре и знаю, кто чего стоит. Нам хочется, чтобы это было красивое действие, чтобы коллектив пошел к людям, а не один солист перед 25 тысячами народа», — добавил Шалак.