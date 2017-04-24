Шоу-бизнес 

Шнуров снял секс с Ходченковой в новом клипе

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Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился кадрами нового клипа. Он выложил ролик в своем Instagram.

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© instagram.com

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров заинтриговал поклонников,  выложив в Сеть некоторые кадры из нового клипа.

«Новый. Клип. Ленинград. 27.04.2017», — сообщил дату выхода новой работы певец.

Из небольшого презентационного ролика видно, что в съемках клипа приняла участие известная российская актриса Светлана Ходченкова.

При этом артистка предстает на видео в обнаженном виде. Помимо сцен с раздеванием, она также предается любви с мужчиной в гостиничном номере.

Пользователи Сети заявили, что с нетерпением ждут выхода новой работы.

«Ждём с нетерпением очередной шедевр от Ленинград», «Когда-то клипы Ленинграда будут крутить в кино», «Шнур молодец, подобрал хорошую команду режиссеров и сценаристов, что ни клип то шедевр… Так держать! Твари добро нам поклонникам на благо», «Надеюсь с юмором))) и чуть поменьше расчлененки))», — отреагировали в Сети.

Предыдущий клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» снял известный режиссер Илья Найшуллер. Все действия в нем происходят в обратном порядке. Пользователи Сети не поленились и переделали видео наоборот.

По материалам: http://ridus.ru/news/250854

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