Шнуров объявил о работе над альбомом детских песен

Лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о том, что готовит альбом с песнями для детей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Надеюсь, что в следующем году я сяду за него. Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому», — сказал музыкант.

Подобный опыт у него уже был. В прошлом году он представил композицию для передачи «С добрым утром, малыши».