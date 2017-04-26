Шоу-бизнес 

Шнуров объявил о работе над альбомом детских песен

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Лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о том, что готовит альбом с песнями для детей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Надеюсь, что в следующем году я сяду за него. Мы откатаем это 20-летие, и я с новыми идеями вернусь к этому альбому», — сказал музыкант.

Подобный опыт у него уже был. В прошлом году он представил композицию для передачи «С добрым утром, малыши».

По материалам: http://ridus.ru/news/251128

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