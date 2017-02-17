Шкиряк: На Украине целесообразно отрезать и заблокировать почту mail.ru

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил заблокировать на Украине почту mail.ru. Об этом он сегодня, 17 февраля, написал на своей странице в Facebook.

Накануне Шкиряк призвал заблокировать и социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». «Я призываю всех нормальных и адекватных людей открывать собственные страницы в ФБ („Фейсбуке“), „Твиттере“, „Гугле“. Где угодно, но только не в соцсетях „страны-агрессора“. Я категорически против существования на Украине соцсетей, контролируемых „государством-агрессором“ и активно наполняемых провокационным, вредным, антигосударственным контентом, — пишет Шкиряк на своей странице в Facebook. — Я считаю, что целесообразно отрезать и заблокировать mail.ru».

По словам Шкиряка, в данном вопросе уже есть полная поддержка со стороны СБУ и «даже позитивный сигнал от администрации президента».