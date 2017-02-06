Шимпанзе убили и съели своего бывшего «лидера»

Американские и германские приматологи стали свидетелями редкого случая, когда группа западных шимпанзе (Pan troglodytes verus) убила и частично съела взрослого самца, который за несколько лет до этого верховодил в общине, но потом потерял альфа-статус. Исследование опубликовано в International Journal of Primatology.

Шимпанзе обитают в общинах, насчитывающих от 20 до 150 особей. При этом большую часть времени они проводят в небольших группах, перемещаясь по лесу в поисках пищи. Как у самцов, так и у самок общины существует линейная иерархия. Чтобы завоевать доминирующее положение или повысить свой статус, обезьяны объединяются с другими особями, которые помогают им в борьбе за власть. Чем больше «союзников» есть у самца, тем выше его шансы стать доминантным. Особи высокого ранга часто ведут себя агрессивно по отношению к подчиненным и «тиранят» их даже в те моменты, когда альфа-самцу ничто не угрожает.

Коллективные убийства взрослой особи другими шимпанзе известны, но чаще всего агрессия направлена на обезьян из других общин, которые могут конкурировать с группой за еду и самок. Убийства взрослых самцов внутри общины редки, до сих пор было зафиксировано лишь девять случаев нападения шимпанзе на «своего», а не «чужого» самца. Интересно, что такие случаи встречались в общинах, где взрослых самцов было больше, чем взрослых самок (обычно наблюдается обратное соотношение). Авторы нового исследования описывают еще один случай убийства самца особями из той же общины западных шимпанзе.

Ученые изучали общину шимпанзе, обитающих в заповеднике Фонголи на юго-востоке Сенегала. Наблюдения проводились с 2005 по 2013 год, до момента, когда взрослый самец шимпанзе по кличке Фудуко (Foudouko) был убит своими сородичами. Обезьяны привыкли к людям и позволяли следовать за собой в течение дня. В период наблюдения в общину входили от 31 до 35 особей, из них 10-12 — взрослые самцы.

В начале наблюдения за общиной Фудуко был в ней альфа-самцом. Остальные взрослые самцы в общине демонстрировали подчиненное положение по отношению к нему, однако Фудуко не выказывал покорности ни одному из самцов группы. У него был «союзник», Мамаду, который, по-видимому, занимал следующее по рангу положение. Осенью 2007 года он получил серьезную травму (вывихнул или сломал бедро) и оба самца, и Фудуко и Мамаду, один за другим потеряли свой высокий статус. Через полгода Фудуко исчез из общины. Так как он больше не позволял ученым следовать за ним, в течение следующих нескольких лет исследователи фиксировали его появление раз или два в год.

В 2012 году Фудуко снова начал появляться в общине. К этому времени его бывший союзник Мамаду восстановил свой бета-статус, а доминирующим самцом стал его брат Дэвид. Хотя другие самцы часто преследовали и прогоняли Фудуко, ни Мамаду, ни Дэвид к ним не присоединялись, а наоборот, часто появлялись в его обществе. Ночью, перед тем как Фудуко нашли мертвым, исследователи услышали крики и уханье шимпанзе, доносившиеся с того места, где группа обезьян устроилась на ночь. Утром ученые нашли еще кровоточащий труп Фудуко с многочисленными ранами на горле, руках, ногах, спине и гениталиях. При этом взрослые самцы, которые, по-видимому, участвовали в убийстве, продолжали кусать и бить тело Фудуко, и есть мясо умершего. К ним присоединилась старая самка — мать доминантных самцов Дэвида и Мамаду.

«Это было поразительно», — говорит ведущий автор исследования, Джил Прютц (Jill Pruetz) из университета Айовы. «Самка, которая съела больше всего мяса убитого шимпанзе, оказалась матерью двух доминирующих самцов из общины. Ее сыновья были единственными самцами, которые не атаковали тело». По словам исследовательницы, Мамаду был единственным, кто пытался «разбудить» своего бывшего союзника. Также Прютц добавила, что после гибели Фудуко, Мамаду был изгнан из общины теми же молодыми самцами, которые убили его бывшего друга.

Ранее приматологи обнаружили, что заставляет шимпанзе объединяться против внешнего врага. Оказывается, во время межгрупповых конфликтов у них возрастает уровень окситоцина — гормона, стимулирующего групповую кооперацию.

Екатерина Русакова

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/17076/-