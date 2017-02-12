Шельф наш: Россия расширяет зону влияния в Северном Ледовитом океане

В настоящее время в Комиссии по границам континентального шельфа обсуждается заявка нашей страны. Речь идёт о заявке на расширение того самого континентального шельфа — в Северном Ледовитом океане. В состав комиссии входит более 20 человек, представляющих различные государства мира, включая государства Европы и Латинской Америки.

Россия на основании международного законодательства претендует на площадь морского дна за пределами 200-мильной зоны на территории всего российского полярного сектора с включением зоны Северного полюса и южной конечности хребта Гаккеля. Речь идет о площади расширенного континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, которая составляет 1,2 миллиона квадратных километров.

Россия имеет для этого все юридические права. Все!

Следует отметить, что вопросы использования и освоения различных зон Мирового океана регулируются Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года. На сегодняшний день участниками Конвенции являются 155 стран, в числе которых и Российская Федерация, Конвенцию ратифицировавшая ещё 20 лет назад.

Конвенция ООН по морскому праву определила континентальный шельф прибрежного государства (далее сухой и витиеватый язык международной юриспруденции) как «морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы территориального моря на всём протяжении естественного продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние» (п.1 ст.76).

«В тех случаях, когда окраина материка шельфа прибрежного государства простирается более чем на 200 морских миль, прибрежное государство может относить внешнюю границу своего шельфа за пределы этих самых 200 морских миль с учётом местонахождения и реальной протяженности шельфа, но при всех обстоятельствах внешняя граница континентального шельфа должна находиться не далее 350 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, или не далее 100 морских миль от 2500-метровой изобаты, которая представляет собой линию, соединяющую глубины 2500 м» (п.5 ст.76).

Важно — для тех, кто априори выступает против заявки России, заявляя о том, что Россия таким образом будет претендовать ещё и «на половину Северного Ледовитого океана с его ресурсами»: права прибрежного государства на континентальный шельф не затрагивают правового статуса покрывающих вод и воздушного пространства над ними.

Все страны вправе прокладывать подводные кабели и трубопроводы на континентальном шельфе — вне зависимости от того, чьей собственностью этот шельф является. А вот научные исследования в пределах двухсот морских миль на нём могут проводиться только с согласия прибрежного государства.

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Права Российской Федерации на континентальном шельфе определены в статье 5 Федерального Закона «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30.11.1995 г. (в ред. от 04.11.2006 г.). К ним относятся:

— суверенные права в целях разведки континентального шельфа и разработки его минеральных ресурсов и водных биоресурсов;

— исключительное право разрешать и регулировать буровые работы на континентальном шельфе для любых целей;

— исключительное право сооружать, а также решать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений;

— юрисдикция в отношении: морских научных исследований; разработкой минеральных ресурсов; прокладки и эксплуатации подводных кабелей и трубопроводов РФ и др.

На различные участки дна северного Ледовитого океана помимо России претендует целый ряд стран. Это Канада, Дания, Норвегия и США. Интерес этих государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся астрономические запасы полезных ископаемых: не менее 83 млрд. тонн условного топлива (лишь по общим «прикидкам»). Из них 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически не изученных зонах шельфа весьма высока.

Россия первая (ещё в 2001 году) подала заявку в ООН на установление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Впоследствии заявка РФ была отклонена. Эксперты пришли к выводу, что предоставленные сведения недостаточны для её удовлетворения.

В течение нескольких лет Россия проводила углубленные геологические исследования для подготовки пересмотренной заявки на территории в Северном Ледовитом океане, собрав внушительные массивы данных для убеждения ООНовских чинуш.

В 2005—2014 гг. было осуществлено семь экспедиций на научном судне «Академик Фёдоров», в результате которых проводились сейсмические исследования, собраны образцы донных отложений с глубины нескольких километров.

«Роснедра» организовали крупную экспедицию, в которой участвовали два ледокола, подводная лодка, специальные подводные аппараты. В ходе исследований подняли со дна фрагменты твёрдой породы, отколовшиеся от коры. Они оказались того же возраста, что и вещество само континента.

В июне 2007 года группа из 50 российских учёных вернулась из шестинедельной экспедиции с известием, что хребет Ломоносова связан с территорией Российской Федерацией, поддержав тем самым претензии России на нефть и газ, которыми богат треугольник.

На территории содержится 10 млрд. тонн газа и нефти, утверждают учёные.

Исследовав извлечённые со дна северной и южной частей подводного хребта базальты и долериты, учёные установили, что они имеют такую же природу как и древнее основание Новосибирских островов, являющееся неотъемлемой частью континентального шельфа.

В итоге повторная российская заявка на расширение своих границ за счёт континентального шельфа в Северном Ледовитом океане была предоставлена в ООН в 2015 году.

В заявке упоминаются хребет Ломоносова, котловина Подводников, поднятие Менделеева, Чукотская котловина, которые являются продолжением Сибирской континентальной платформы.

Пытаясь наверстать упущенные позиции в споре за первенство обладать арктическими территориями, свои заявки в Комиссию ООН к настоящему времени подали Норвегия, Дания и Канада. США также готовятся направить свою заявку. Причём для подачи заявки Штатам для начала нужно ратифицировать Конвенцию. Конгресс США, которые ранее её отфутболивал, теперь вдруг сообразил, что ратификация нужна, причём срочно. Обсуждают. Голосуют. Вот только никакого намёка на столь масштабные исследования, которые провела Россия, ни у кого у подавших или подающих в ООН заявку нет.

Рассмотрев особенности международно-правого режима континентального шельфа, можно придти к выводу о том, что территориальные проблемы, связанные с морскими пространствами, были и продолжают оставаться одними из самых острых проблем международных отношений. Это находит особое подтверждение в современных условиях, когда отдельные страны стремятся перекроить карту мира, и открыто объявляют зоной своих жизненных интересов различные районы земного шара, включая практически все районы Мирового океана.

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Сегодня Северный Ледовитый океан — это свободное водное пространство, где любые страны могут осуществлять различные виды деятельности. Согласно принципам Международной Конвенции по морскому праву от 1982 года, можно разделить дно центральной части Северного Ледовитого океана между арктическими странами, а конкретно Россией, Канадой и Данией.

Главный аргумент России: значительная часть подводной территории, на которую претендует наша страна, является продолжением континента, составляющим с ним одно целое, там нет разрывов, заполненных океанической корой.

Проще говоря, это часть континента, который по различным причинам погрузился под воду, поэтому хребет Ломоносова и хребет Менделеева можно считать территорией нашего континентального шельфа.

Конечно, по международному праву каждая из арктических стран имеет в Северном Ледовитом океане свои территориальные воды, но, как известно, арктический континентальный шельф — дно океана, являющееся продолжением материка. Его протяженность по Конвенции о континентальном шельфе 1958 года определяется — без ограничений до шельфа противолежащего государства.

Поэтому выдвигая свои претензии на российский шельф, Канада, Дания, Норвегия и США, которые считают себя главными поборниками демократии и защиты основ правового регулирования отношений между государствами, фактически нарушают международное законодательство.

Однако хочется верить, что международное взаимодействие в Арктике всё же будет строиться на принципах взаимоуважения, с учётом национальных интересов каждой из стран. Вот только на самом деле в то, что наши «партнёры» готовы учитывать интересы России, которая в силу своего уникального географического положения является важным звеном в обеспечении безопасности Арктического региона, даже при учёте того, что международное право в данном случае на российской стороне, — верится с трудом. Вся основная борьба за шельф и Арктику в целом ещё впереди.

Володин Алексей