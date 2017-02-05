Шеф, всё пропало, русские нас услышат: новые британские эсминцы грохочут, как «ящик гаечных ключей»

Министерство обороны Великобритании допустило просчёты при строительстве эсминцев проекта 45, корабли издают сильный подводный шум, который может быть замечен российскими подводными лодками, пишет Sunday Times.

Издание отмечает, что эсминцы типа 45 издают такой шум, что на российских подводных лодках их могут расслышать на расстоянии до ста морских миль (более 185 км. — RT).

По словам британского контр-адмирала Криса Пэрри, корабли, на создание которых было потрачено £1 млрд, звучат под водой, как «ящик гаечных ключей».

Пэрри отметил, что при создании шести эсминцев не задумывались о том, как они будут защищены от угроз под водой, поэтому они не обеспечивались необходимой защитой от шума.

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Эсминцы проекта 45 строятся для Военно-морских сил Великобритании с 2003 года. Последний из шести эсминцев вошёл в состав флота в 2013 году. Проект 45 заменил эсминцы типа 42, принятые на вооружение в 1978 году.