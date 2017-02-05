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Шедевры украинского синематографа: в фильме про УПА бандеровцы побеждают абсолютно всех (ВИДЕО)

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Шедевры украинского синематографа: в фильме про УПА бандеровцы побеждают абсолютно всех (ВИДЕО) | Русская весна

Этот шедевральный фильм называется «Железная сотня». Его сняли в 2004 году, еще до первого Майдана.

Фильм в лубочном стиле рассказывает зрителям о «подвигах» и жизни «героичных воякив» УПА*. Одну из ролей играет нынешний министр культуры Украины Нищук. Тот самый, который в 2016 назвал жителей Донбасса «генетически неполноценными».

Сегодня, просматривая этот фильм, можно понять, что идея построения русофобской, нацистской Украины была близка украинскому истеблишменту задолго до событий 2014 года.

 * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486294208

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