Шахтеры не выходят на поверхность, требуя выплаты зарплат, в оккупированном Киевом Донбассе

Горняки шахты им. Капустина, входящей в ГП «Лисичанскуголь», бастуют из-за чудовищных долгов по зарплате: они не получали денег с 2015 года.

Об этом сообщил председатель Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. Лисичанск находится на оккупированной Киевом части Луганской Народной республики.

Сообщается, что шахтеры вторые сутки не выходят на поверхность. Вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены отказываются спускаться.

По последним данным, под землей в шахте им. Капустина находятся 54 горняка. Сейчас на шахте работают только водоотлив и вентиляция.

Волынец утверждает, что если ко Дню шахтера задолженность не будет погашена, такие забастовки неизбежны во всей Украине.

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