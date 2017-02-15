Шарлиз Терон похудела на 16 килограммов

Недавно в Нью-Йорке в объектив папарацци попала известная голливудская актриса Шарлиз Терон. Голливудская звезда была одета в облегающие кожаные брюки и стильное пальто. По фотографии сразу заметно, что актриса находится в идеальной физической форме.

А ведь совсем недавно для роли многодетной матери в комедии Tully ей пришлось набрать 16 лишних килограммов. Актриса сумела вернуться к своему прежнему облику всего лишь за три месяца.

Шарлиз не впервые проводит подобные эксперименты со своей внешностью. Ей уже приходилось заметно набирать вес для роли серийной убийцы в картине «Монстр». Тогда за короткое время актриса поправилась на 13 килограммов и так же быстро от них избавилась. За эту работу Шарлиз Терон получила в 2004 году премию «Оскар» как исполнительница лучшей женской роли.

Напомним, что 41-летняя актриса уже много лет считается одной из самых красивых женщин в кинематографе. Помимо успешной актерской деятельности она активно принимает участие в фотосъемках для ведущих модных глянцевых изданий мира.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/sharliz-teron-pohudela-na-16-kilogrammov.html