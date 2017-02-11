Шоу-бизнес 

Шайа ЛаБаф попросил полицию оградить его от «Иисуса Христа»

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Известный по «Трансформерам» и «Нимфоманке» американский актер Шайа ЛаБаф вызвал утром 10 февраля лос-анджелесскую полицию, чтобы та защитила его от человека, называвшего себя Иисусом Христом. Эта информация опубликована на сайтеtmz.com.

Прибывшие полицейские задержали бородатого бездомного, утверждавшего, что он — Мессия, призванный спасти голливудского актера.

По словам ЛаБафа, этот человек появлялся у его дома последние три дня, из-за чего жена звезды Миа Гот боялась выходить на улицу.

«Мессию» допросили в полицейском участке и отпустили, хотя тот обещал вернуться к дому актера.

По материалам: http://ridus.ru/news/244542

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