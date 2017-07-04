СГБ Грузии обвиняет российских военных в «ползучей оккупации»

В результате «незаконной установки баннера с обозначением т.н. границы на оккупационной линии» возле села Бершуети Горийского района сельскохозяйственные угодья нескольких местных жителей оказались за «оккупационной линией», сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

«Указанное представляет собой продолжение незаконного процесса бордеризации, который не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, а и прямо пропорционально вредит обстановке на месте в плане безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Этот вопрос будет поднят на намеченной на 11 июля в селе Эргнети встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.

Как заявил телекомпании «Рустави-2» местный фермер Гия Ходели, после «действий российских военных в зону оккупации» попала и часть принадлежащей ему земли.

«Очень плохо, однако, факт, что ползучая оккупация продолжается. На основании установки нового баннера нескольким семьям ограничили доступ к собственным земельным участкам, однако, нужно отметить и то, что этот процесс начался не сегодня и не вчера. После 2008 года представители оккупационных сил периодически активничают и вблизи периметра оккупированных территорий устанавливают подобное. Это именно те участки, где пахотно-посевные работы стали причиной противостояния, в прошлом же году причиной этого был сбор урожая. По поводу произошедшего и очередных провокационных действий в курсе дела уже все соответствующие службы, информацией владеют и представители наблюдательной миссии ЕС», — заявил журналистам глава управы Горийского муниципалитета Давид Ониашвили.

Напомним, что границы Южной Осетии охраняют югоосетинские и росийские пограничники. Договор об этом подписан между РЮО и РФ. Пограничники устанавливают знаки в рамках работ по делимитации и демаркации госграницы с Грузией, эти работы Южная Осетия проводит в одностороннем порядке, поскольку грузинская сторона участвовать в них отказывается.