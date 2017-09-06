Сезон без галоперидола

Заседания российской Госдумы не идут ни в какое сравнение с эпическими сессиями «парламента воюющей страны».

То есть Верховной Рады Украины. Вот где наблюдается торжество «гидности» и психиатрии в чистейшем виде. Без всяких примесей.

5 сентября отдохнувшие бойцы Рады прилетели в Киев с Мальдив, Канар и Ницц, где на протяжении двух с половиной месяцев неустанно думали о том, чем еще, с…ка, помочь нации.

Лидер «радикалов» Олег Ляшко даже посетил коров Швейцарии, которых поласкал и спросил: «Что я могу сделать для Украины?». Ответ неизвестен, но подозрения относительно прогрессирующей зоофилии Ляшко усилились.

В какой стране мира спикер высшего законодательного органа власти не выговаривает половину букв алфавита, а те, что выговаривает, коверкает до полной неузнаваемости?!

Логопеды давно выдали справку Андрею Парубию, что у него «прекрасный, но своеобразный выговор на основе забытого диалекта древнеукраинского языка».

Сделано это было с целью сохранить численность логопедического корпуса нации, который проявляет склонность к суициду после каждой речи Парубия на сессии. Плюс у него бонус: настоящая справка о задержках в умственном развитии, выданная для предъявления в школе.

В документе особо подчеркивается, что мальчик Андрюша не представляет особой опасности для других деток. Но тут психиатры, скорее всего, ошиблись.

В далеком 2013 году Парубий дал в руки палки активистам «евромайдана». Так появилась та самая «Самооборона», представители которой, кстати, разгромили мебельный салон в центре Киева. Владелец салона стер граффити времен «революции гидности»: Тарас Шевченко в бандане, Леся Украинка в противогазе и Иван Франко в каске.

Никто же не подозревал, что это граффити является исторической ценностью нации. Но когда «патриоты» разгромили салон и украсили фасад новыми надписями «П…й в Москву», «Майдан будет стоять вечно», все решили: да это же круче Моны Лизы и Малевича вместе взятых!

Спикер в настоящее время является ярко выраженным представителем так называемой «партии войны» и отличается пещерной русофобией.

Он периодически останавливает «агрессию Путина», срывает «планы ФСБ по дестабилизации ситуации в Украине» и яростно отключает микрофон любому депутату, который выступает не на «мове». Это у него особый пунктик.

Конечно, прогнозировать работу сумасшедших, объединенных в одном месте, — задача не из легких. Но, если присмотреться, то можно выявить основные стереотипы поведения. С поправкой, конечно же, на особый, национально-патриотический идиотизм.

Спикер Андрей Парубий с простодушием идиота очертил главные задачи «текущей сессии воюющего парламента». Прежде всего, надо принять пять реформ. Это бесконечная реформаторская мантра, которая тянется уже три года. Круче только проблематика, связанная с членством Украины в разнообразных европейских организациях, однако это особая история.

Начнем с реформ. У многих пенсионеров, насмотревшихся социальной рекламы правительства по телевизору — счастливый, розовощекий премьер Гройсман обещает всем прибавку к пенсии в размере от четырех до десяти евро, — сложилось впечатление: «Володенька заботится о пожилых людях».

Но, по словам спикера, заглатывающего буквы, звуки и целые предложения, «пенсионную реформу наконец-то надо продвигать». Плана никакого нет. Есть желание сократить численность населения, согласованное с МВФ.

Миссия Фонда приезжает в сентябре, и поэтому опять начнут «осовременивать пенсии». Даже не спрашивайте, что это значит.

Фишка в том, что рабочий стаж и пенсионный возраст — совершенно два разных проявления течения единого временного вектора. Можно безболезненно увеличивать рабочий стаж практически до бесконечности, и это никак не связано с возрастом выхода на пенсию. Вот вам суть украинской реформы.

Следующая реформа, которую депутаты со справкой и без начнут терзать в очередной раз (в четвертый или пятый, я точно не помню), — реформа образования. Тот же премьер Гройсман выразился более чем прозрачно: «А на х…я всем высшее образование, этот пережиток советских времен, когда всем в голову грузили мертвое знание?»

Действительно, зачем европейцам образованные украинцы, если их главная задача — чинить нехитрую сантехнику, собирать клубнику и околачивать яблоки? Только при «совке» были дискуссии между «физиками» и «лириками», а при европейском режиме не забалуешь: либо ямки на дороге закапывать, либо в АТО. Для этого дела образования не надо.

Поэтому упор делается на развитие системы профессионально-технического обучения: как починить капающий кран, правильно подойти к груше с целью ее последующего околачивания, и самое главное — углубленное изучение многовековой истории Украины.

От протоукров до невиданного расцвета нанотехнологий эпохи Гройсмана-Вальцмана.

Медицинская реформа уже никому не нужна, поскольку реформировать уже особо нечего: лекарств нет, врачи поголовно платные, а принцип «деньги ходят за пациентом» (изобретение главы Минздрава Ульяны Супрун) на самом деле означает, что за пациентом ходит лишь одна косатая. Причем поразительно напоминающая саму Ульяну.

Судебная реформа, анонсированная Парубием при помощи ряда низких, практически анальных звуков, направлена на создание «честных и справедливых судов». То есть старых судей надо либо уволить, либо посадить, а на их место набрать молодых патриотов, которые могут противостоять агрессии Путина и коррупции.

И, наконец, пятая реформа. Самая загадочная и непонятная. Длится два года и получила название «Парубий под Коксом».

Пэт Кокс был главой Европарламента, а теперь периодически шастает в Украину. По приезду он запирается в кабинете со спикером, причем без переводчика, они что-то там нюхают и по итогу проводят прессуху. Парубий начинает рассказывать, что до победы над Путиным осталось минут сорок, а Кокс многозначительно улыбается, периодически подергивая носом. Реформа парламента.

Но, конечно же, самые зрелищные моменты работы парламента — это не обсуждение бессмысленных и беспощадных реформ, а война с Россией. Тут все серьезно. Главной изюминкой, можно даже сказать, «родзынкою» нового политического сезона опять стал проект закона о деоккупации Донбасса.

Его с мая месяца разрабатывали-разрабатывали, согласовывали-согласовывали, но из-за учений Путина возле рубежей Матькивщины отложили. А теперь законопроект готов на 99 процентов. Почему он так важен? Потому что в ходе обсуждения проекта, который никто не видел, он превратился в предмет культа. Это правда.

Напоминаю, что приходится работать с психически больными патриотами.

Все здесь верят, что сам акт принятия «закона о деоккупации» приведет к мгновенному возвращению «захваченных Россией территорий». Включая и Крым. Президент настаивает на его «немедленном принятии», секретарь Совбеза настаивает, спикер настаивает, и даже европейский гей Геннадий настаивает, хотя его никто об этом даже не спрашивает.

Механизм деоккупации прост: ООН, ОБСЕ либо хоть кто-нибудь вводит на «оккупированную территорию» хоть какие-то военизированные формирования. Сгодится все: «голубые каски», «молдавские краповые береты», просто немецкие полицейские.

Главное, чтобы ввели, а там Путин сдастся и вернет Крым. Вот только пока никто не согласился вводить, поэтому законопроект слегка подвис. Нация ждет, что в середине сентября Вальцман поедет в ООН и там произнесет блестящую речь на тему «Трампушка, введи войска».

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Не важно кто, лишь бы ввел что-то европейской нации. По самый Крым. Такова логика государственного строительства Украины.

И о Саакашвили. Мимо чутких идиотов из Рады не прошла новость о возвращении Михо в Украину через пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе. Моментально появились свежие законопроекты, позволяющие украинским пограничникам и Государственной миграционной службе на месте задерживать лиц, лишенных гражданства, и содержать их в изоляторе до решения вопроса об их депортации.

Авторами законов стали представители фракций «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Не, а че? Подонок грузин, лишенный указом Вальцмана гражданства за предоставление «недостоверной информации», рвется в Киев и хочет устроить третий майдан.

Советники министра внутренних дел Арсена Авакова (представляет «Народный фронт» во власти) Кива и Геращенко в один голос рекомендуют расстрелять мерзавца прямо на границе. Причем вместе с активистами и депутатами, которые приедут его встречать.

Кстати, предложение расстреливать очень благотворно подействовало на многих потенциальных «встречальщиков» проходимца и вора. Всего год назад Михо Саакашвили был надеждой нации, а теперь оказался подонком.

Так вот, Сергей Лещенко написал в «Фейсбуке», что не сможет поехать в Краковец 10 сентября по уважительной причине: он женится. Или выходит замуж. Я хз, у наших европейцев очень трудно понять. Ну, в плане кто кого. И куда.

Лидер «европейского майдана» Мустафа Найем тоже не может, поскольку занят реформой сжиженного газа. Задача трудная, ведь Путин заблокировал поставки газа для авто нации. Выход один — купить электрокары «Тесла» и рассекать назло тирану. Останавливает только цена изделия Маска. Примерно 70–80 тысяч долларов.

Решили подождать, пока «теслы» появятся на европейских автосвалках в доступной ценовой категории.

Как видите, группа поддержки Саакашвили немного «подтаяла». А после принятия закона о принудительной депортации и Михо может не приехать. Но мне что-то подсказывает, что «друг украинской нации» пойдет напролом, поэтому время запасаться попкорном.

И напоследок: знаете, что самое важное на открытии сессии Рады? Во-первых, надо прийти либо в камуфляже, либо в вышиванке.

Исключение составляет Юлия Тимошенко, которая соорудила огромную, просто чудовищных размеров косу на верхней части головы.

Такое впечатление, что это выносной головной мозг с причудливо переплетенными извилинами. Во-вторых, следует громко с выражением спеть гимн, прижимая руку к области печени. И, наконец, обвинить Россию в «продолжении чудовищной агрессии». Иначе никак.

Президент Вальцман пока еще колеблется: приходить ему в парламент на открытие или не приходить? Он в последние три дня выступает как бешеный — по три школы в день открывает, на деток в вышиванках кидается и рассказывает, что армия будет воевать до последнего патриота.

Детки хлопают, Порошенко высоко вскидывает в экстазе руки.

Поэтому вполне может прийти. Надо за собакой служебной смотреть. Если утром в здание Рады заходит собака, то стопудово президента на открытие привезут. Примета такая.

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Александр Зубченко