Офицер ВСУ Олег Кузьминых, известный тем, что, попав в плен, съел свои погоны, которыми накормил его Михаил Толстых (Гиви), заявил, что комбат «Сомали» был на самом деле лишь «распиаренным киноактером».

В интервью одному из украинских СМИ Кузьминых утверждает, что, когда он оказался в плену, его долго избивали, стреляли над головой, угрожали отрезать пальцы и уши.

«Гиви достал мачете из ножен, делая вид, что собирается рубить нам головы. Это фирменный стиль Гиви. Он все время как киноактер рисовался на камеры журналистам. Уже тогда он был распиарен российскими журналистами как герой „русской весны” и изо всех сил поддерживал имидж героя», — рассказывает «поедатель погон» Кузьминых.

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Напомним, что в отличие от пленных бойцов ДНР и ЛНР, замученных в застенках СБУ, Кузьминых благополучно вернулся на Украину, дослужился до полковника и теперь с рекламных плакатов призывает украинцев поступать на службу в ВСУ.