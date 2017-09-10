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Северокорейские пограничники отпустили задержанную по ошибке российскую яхту

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Северокорейские пограничники отпустили задержанную по ошибке российскую яхту | Русская весна

Пограничники КНДР задержали российскую яхту, но затем отпустили ее, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель МИД РФ во Владивостоке.

«Координационный центр в 13:00 по местному времени сообщил о задержании российской яхты. Генконсульство РФ в КНДР было проинформировано. Корейские пограничники, скорее всего, решили не буксировать яхту в порт, а отпустили», — сказал собеседник.

В июне также сообщалось о задержании северокорейскими пограничниками российской яхты в северо-западной части Японского моря. По словам генерального консула РФ в северокорейском Чондине (Чхончжине) Юрия Бочкарева, тогда в КНДР по ошибке приняли яхту за браконьерскую шхуну.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1505021079

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