«Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы, — премьер Польши
Строительство газопровода «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы, заявила журналистам премьер-министр Польши Беата Шидло в Брюсселе, где проходит саммит ЕС.
«Продолжение этой инвестиции угрожает не только энергетической независимости всей Центральной и Восточной Европы, но и подрывает энергетическую безопасность всего региона», — сказала Шидло.
«Во время сегодняшней рабочей сессии я решила поднять эту тему для обсуждения. С удовлетворением хочу сказать, что этот мой голос в дискуссии был поддержан другими главами правительств, а также значение этой темы поддержал господин председатель Дональд Туск», — добавила она.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг заявил, что России пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов — «Южного» и «Северного потоков», — хотя диверсификация поставок газа экономически эффективна, выгодна Европе и служит укреплению безопасности.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».
Против проекта выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ. Еврокомиссия стремится распространить на будущий газопровод ряд правил ЕС, под которые он сейчас не подпадает.
Летом Еврокомиссия одобрила проект мандата на проведение соответствующих переговоров с Россией. Этот мандат должен утвердить Совет ЕС, но пока этого так и не произошло, в том числе потому, что не все страны поддерживают проект мандата.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1508446370
One thought on “«Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы, — премьер Польши”
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