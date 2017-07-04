«Северный поток-2» может навредить тюленям, — власти Эстонии

Министерство окружающей среды Эстонии утверждает, что взрывные работы при прокладке газопровода «Северный поток-2» якобы «могут повредить слуховые органы тюленей», обитающих в Финском заливе.

«Результаты анализа показывают, что строительство газопровода, в частности, взрывные работы при его прокладке, могут повредить слуховые органы тюленей и нанести им другие травмы.

Угроза для морских млекопитающих должна быть сведена к минимуму, тем более что популяция тюленей сокращается», — говорится в сообщении по итогам доклада о влиянии на экологию Балтийского моря прокладки трубопровода.

Ранее премьер-министры Эстонии, Чехии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы подписали письмо председателю Еврокомиссии, выступая против реализации «Северного потока-2». По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

При этом правительство Германии четко заявляет, что это исключительно экономический проект. Глава МИД ФРГ Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Оператор проекта — Nord Stream 2 AG.

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