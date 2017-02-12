Северный флот РФ готов перейти на сторону Украины, — украинский политолог

Военнослужащие Северного флота России «повально сочувствуют Украине, поэтому и не были задействованы в операции на Донбассе».

Такое заявление в эфире украинского телеканала NewsOne сделал украинский политолог Вадим Карасев, также хорошо известный российским телезрителям.

«Там очень много наших симпатиков, очень много бывших украинцев. Я расскажу одну такую вещь. Я когда-то летел из Москвы и рядом сидел в самолете бывший моряк Северного флота. Он сказал: «У нас 60% Северного флота — это выходцы из Украины. И они смотрят все эти шоу, причем, многие из этих украинцев выходцы из Луганска и Донецка. Так даже там свои тёрки были между украинцами. Потому что те, кто из Луганска и Донецка, они поддерживали больше вот этих, а все остальные поддерживали тех».

Я сказал: «Теперь я понял, почему Путин в Донецк посылал бурятов, потому что офицеров и служащих Северного флота было бы опасно, они бы перешли на сторону Украины», — сделал вывод Карасев.

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