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Северная Корея сообщила Путину о готовности нанести ядерный удар по США, — источник

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Северная Корея сообщила Путину о готовности нанести ядерный удар по США, — источник | Русская весна

Пхеньян был готов нанести ядерный удар по США, говорилось в письме, переданном из КНДР президенту России Владимиру Путину.

Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — сказал собеседник агентства.

Письмо северокорейская делегация передала Путину через спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко во время встречи «на полях» ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоялась в октябре, уточнил он.

По словам самой Матвиенко, представители Пхеньяна вручили ей «оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Дональда Трампа в ООН».

Выступая в ООН, Трамп обрушился на КНДР с обвинениями в том, что та угрожает всему миру «гибелью невообразимого числа людей» из-за «беспечной разработки ракетной и ядерной программ», и пригрозил полностью уничтожить ее.

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«Человек-ракета (так Трамп называл лидера КНДР Ким Чен Ына. — Прим. ред.) проводит самоубийственную для себя и своего режима миссию», — сказал тогда американский президент.

Однако позже он несколько смягчил риторику и в последних выступлениях заявлял о том, что США готовы предложить Пхеньяну «путь к лучшему будущему», поднимал тему переговоров, а также призывал Россию помочь в разрешении кризиса.

Президент России Владимир Путин по итогам саммита АТЭС заявил, что Россия и Китай предложили дорожную карту, в которой изложены шаги для урегулирования северокорейской проблемы.

Позиции Москвы и Пекина по этому вопросу полностью совпадают, а из Вашингтона, Сеула и Токио в последнее время звучат обнадеживающие сигналы о безальтернативности решения проблемы путем переговоров, отметил он.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1510417091

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