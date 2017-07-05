Северная Корея: была испытана ракета, способная нести ядерную боеголовку

КНДР заявила в среду, что провела испытание недавно разработанной межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна доставить крупную ядерную боеголовку, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешное испытание ракеты дополнило возможности страны касательно стратегического вооружения, которые включают в себя атомные и водородные бомбы, а также межконтинентальные ракеты.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не будет вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении КНДР.

Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на ЦТАК, лидер КНДР заявил, что страна нацелена на разработку межконтинентальной баллистической ракеты, способной «ударить по США в 2017 году».

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

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Между тем, как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

Позднее во вторник стало известно, что США созывают заседание СБ ООН для обсуждения ситуации в КНДР.

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