Проишествия 

Севастопольскому организатору «Хизб ут-Тахрир» дали 12 лет

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Руслан Зейтуллаев. Фото: svoboda.org

Житель Севастополя, организатор запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев приговорен к 12 годам лишения свободы. Такое решение принял сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Как установил суд, Зейтуллаев планировал и контролировал работу членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Севастополе, давал им указания по изучению идеологии террористической организации. Также он организовал региональное законспирированное подразделение «Хизб ут-Тахрир». Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками ячейки.

В конце сентября 2016 года Зейтуллаев и еще трое участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» были осуждены военным судом в Ростове по статье 205.1 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Зейтуллаев получил семь лет колонии, его подельники — по пять. Однако в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Зейтуллаева, переквалифицировав его дело на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»). Дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на новое рассмотрение.

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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/sevastopolskomu-organizatoru-hizb-ut-tahrir-dali-12-let

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