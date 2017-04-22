Севастополь простился с погибшим в Сирии морпехом (ФОТО)

Сотни севастопольцев и черноморцев пришли отдать дань памяти погибшему в Сирии майору морской пехоты Сергею Бордову, прощание проходило в Матросском клубе Севастополя, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Сирии в бою с боевиками ИГИЛ* погиб майор морской пехоты Сергей Бордов, находящийся там в статусе военного советника.

В субботу в 9.00 мск у Матросского клуба собрались сотни людей, чтобы возложить цветы к подножию закрытого гроба. У гроба стоял почетный караул морских пехотинцев, проститься с подчиненным прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Помимо военных, проститься с Сергеем Бордовым прибыли и экс-бойцы спецподразделения «Беркут».

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* запрещенная в РФ террористическая группировка