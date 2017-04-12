Севастополь отправит на Украину несколько ящиков вина для «утоления печали»

Севастополь готов отправить киевским властям образцы местного вина, заявил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, комментируя арест продукции крымских виноделов на выставке в Италии.

Он предположил, что украинские чиновники испытывают к крымским винам «особые чувства».

«Может, соскучились? Решил отправить им пару-тройку ящиков лучших севастопольских вин урожая последних лет. Надеюсь, хватит, чтобы утолить печали и перейти к цивилизованным формам сотрудничества в сфере виноделия и торговли», — написал Овсянников в Facebook.

Кроме того, он пригласил приехать в Севастополь всех, кто хочет продегустировать крымские вина.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в Италии Vanitaly арестовали крымскую продукцию.

Позднее Минсельхоз РФ подтвердил, что вина убрали с российского стенда после обращения украинского посольства в местную полицию.

Гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко, в свою очередь, заявила, что участие Крыма в выставке было успешным, а привезенная с полуострова продукция закончилась очень быстро.

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