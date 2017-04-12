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Севастополь отправит на Украину несколько ящиков вина для «утоления печали»

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Севастополь отправит на Украину несколько ящиков вина для «утоления печали» | Русская весна

Севастополь готов отправить киевским властям образцы местного вина, заявил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, комментируя арест продукции крымских виноделов на выставке в Италии.

Он предположил, что украинские чиновники испытывают к крымским винам «особые чувства».

«Может, соскучились? Решил отправить им пару-тройку ящиков лучших севастопольских вин урожая последних лет. Надеюсь, хватит, чтобы утолить печали и перейти к цивилизованным формам сотрудничества в сфере виноделия и торговли», — написал Овсянников в Facebook.

Кроме того, он пригласил приехать в Севастополь всех, кто хочет продегустировать крымские вина.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в Италии Vanitaly арестовали крымскую продукцию.

Позднее Минсельхоз РФ подтвердил, что вина убрали с российского стенда после обращения украинского посольства в местную полицию.

Гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко, в свою очередь, заявила, что участие Крыма в выставке было успешным, а привезенная с полуострова продукция закончилась очень быстро.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1491955533

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One thought on “Севастополь отправит на Украину несколько ящиков вина для «утоления печали»

  • 12.04.2017 at 09:49
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